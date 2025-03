Los otros 'galgos' de la dana

Mazón, rodeado por el cordón policial, el jueves en Castelló. / Gabriel Utiel

El de hoy es un artículo corto, de esos que se leen rápido junto al café, sin darle demasiada importancia. No les robará mucho tiempo. Es un artículo exprés, un tiro al plato ruidoso como ruidosa está, ahora mismo, nuestra golpeada actualidad valenciana. Ruidosa y grosera. Un ejemplo: José Ramón González de Zárate Unamuno (Joserra para los amigos) recurre a la burla para interpelar a sus contrincantes políticos. Que si la caniche de tal o la ratonera de cual, y me acuerdo, sin querer, del tío abuelo de la madre de este diputado, el inolvidable intelectual Don Miguel de Unamuno, asesinado por el franquismo y que fue capaz de enfrentarse a la extrema derecha más cruel, aquella que gritaba pistola en mano lo de ‘Muera la inteligencia’. Y me pregunto si este diputado con estilos voxianos es también el concejal de Benidorm al que se ha visto constantemente en Paiporta, en Utiel o en Algemesí, con barro hasta las cejas, echando una mano en los tiempos malos. O quizás no sea él, que igual no. Que igual no.

Decimos en valenciano que ‘la llengua és molt castigada’ y para muestra un botón. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, recogía el otro día la expresión ‘galgo de Paiporta’ para referirse a la precipitada marcha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la localidad de l’Horta Sud el día en que casi fue agredido por una multitud junto a los reyes. Este jueves, el mismo Mazón abandonaba Castelló de la Plana tras ser increpado por varios de los presentes. ¿Se merece, entonces, ser llamado ‘el podenco de la Magdalena’? No señor. Mazón hizo lo mismo que Sánchez en su momento, seguir las instrucciones de su equipo de seguridad. Ni más, ni menos. Ni uno fue cobarde, ni el otro tampoco. Por tanto, más seriedad y responsabilidad en sus palabras, señorías, que la vida, como cantaba el grupo Manel, es un boomerang, vuelve cuando menos te lo esperas y te recuerda, de un mazazo, cual es tu responsabilidad.

Aunque para mazazo, el que viven día a día decenas de familias de las zonas arrasadas por la dana, con los colegios (públicos) todavía impresentables cinco meses después. Si el máximo conseller del área, José Antonio Rovira, hubiera dedicado a las escuelas afectadas un cuarto del tiempo que ha invertido, concienzudamente, en montar la interesada consulta de la lengua, estarían todas en pleno funcionamiento y limpias como los chorros del oro. Pero no ha sido el caso, ya ven. Cuestión de prioridades. Y aquí han quedado muy claras.