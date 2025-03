Mazón, el rebelde

El president Carlos Mazón con el síndic de Vox, José Mª Llanos. / E.P.

El sistema político español no funciona y, cuando funciona, hace más difícil que vuelva a hacerlo. Esta evidencia domina en la ciudadanía. Sospechamos que las bases populares de la actual representación política no siguen en vigor. Las encuestas del CIS catalán nos dicen que será imposible que la actual mayoría se repita. Pero no podemos ponernos contemplativos ante esta situación. Desde luego no hoy, cuando sabemos lo que significa la internacional totalitaria que gobierna en Estados Unidos y sus franquicias europeas, cuando sabemos lo que quiere Trump. Si queremos hablar de amenazas, hablemos de esta.

Trump ha violado el estado de derecho de modo irreversible. Su auto-concesión de inmunidad es la concesión de impunidad a los que lo sirven. Su desprecio de las órdenes judiciales, incluida la Corte Suprema, no tiene marcha atrás. Si acata las decisiones judiciales, verá disminuida su inmunidad y, con ello, dejará de cubrir los crímenes y errores de sus subordinados. Su sistema de poder se derrumbará. Ese sistema de poder consiste en la dependencia directa de la policía de sus órdenes presidenciales. La policía puede asaltar en la calle a un ciudadano sin orden judicial, secuestrarlo y deportarlo, sin más.

Estados Unidos ya es un Estado dual. Uno parece normal, para asuntos de derecho comercial. Otro, dependiente de la discrecionalidad presidencial, para asuntos políticos. Esta discrecionalidad está violando derechos impunemente. Medio millón de ciudadanos con carta verde pueden dejar de tenerla por una orden presidencial y convertirse en ilegales; pueden acabar en una cárcel de El Salvador encadenados como esclavos. Estamos viendo con nuestros ojos el regreso del horror nazi. El sistema científico americano se está desmantelando en beneficio de una ideología salvaje, y la emigración en masa de científicos, el fenómeno inicial del nazismo, ya comienza a ser una realidad.

El sistema político español no funciona por los socios de esta política totalitaria a un lado y al otro del Ebro. Esa es la verdad. Lo hemos visto en Valencia con Mazón, que no sólo aparece ante la opinión pública como un mentiroso compulsivo y un hombre sin principios -mírese el video en el que acusaba a Puig de no asumir responsabilidades ante un incendio, argumentando que la competencia en casos de emergencias era exclusivamente de la Generalitat-, carente de toda sensibilidad, vergüenza y escrúpulos, sino también como el político que no duda en destruir a su partido entregándose a Vox. Pero no debemos disminuir la relevancia de su gesto para el sistema político español en su conjunto.

Mazón se ha rebelado contra Feijóo. Esa es la verdad. Al hacerlo, ha roto el actual Partido Popular. Al aceptar las condiciones que le ha impuesto Vox, ha tirado al sumidero el programa del PP con el que se presentó a las elecciones y ha cometido un fraude político irreparable. En estos momentos, el programa del Gobierno valenciano es el programa Vox. Su potencial totalitarismo ya se percibe cuando se deja al segundo partido valenciano sin representación en la mesa de Les Corts. Se pisotea así la misma estructura de la representación política. En otra columna dije que el Parlamento valenciano sólo podía recuperar su dignidad cesando a Mazón o disolviéndose. Ahora Mazón lo pisotea todavía más al dejar la agenda y los órdenes del día en manos de Vox.

Feijóo puede disimular cuanto quiera dando órdenes a la bendita Murcia para que hago lo mismo que Valencia, pero eso no puede ocultar la realidad de la rebelión de Mazón, porque la realidad de López Mira es completamente diferente. Por su lado, Mañueco sabe, por experiencia, que la finalidad de Vox es destruir al PP, no ayudarlo a gobernar. Porque, como se ve en el caso de Mazón, cuando Vox sea decisivo para gobernar impondrá su programa. Y su programa es el que vemos ejecutándose en Estados Unidos. Así que cuando ahora, ante este panorama, decimos que el sistema político español no funciona y que, cuando lo hace, es para que funcione menos todavía, no podemos dejar de pensar en la grave responsabilidad en la que nos adentramos.

Pues la tarea de la internacional liberal-totalitaria es sencillamente impedir que el sistema político europeo funcione. Quizá el escenario ideal sea el que vemos en Valencia, a saber, que la falta de escrúpulos de algún líder inepto del PP le abra la puerta grande del gobierno a Vox a cambio de mantenerse nominalmente como Presidente. Pero sabemos de estos procesos y de los ritmos vertiginosos con los que pueden degenerar. Tal vez esa esperanza no sea infundada y Abascal sepa, con criterio y experiencia, que Mazón es sencillamente la punta del iceberg de la realidad moral y política de la dirigencia del PP. Quizá la orden de Feijóo de que se imiten las formas de Vox no sea sino un proceso acelerado de adaptación a los estándares potencialmente totalitarios de Vox. Que Aznar haya llamado la atención sobre estos peligros, no deja de ser una señal de la gravedad de la situación para el PP.

Y mientras esto sucede, he aquí que la señora Montero regatea -con Podemos aplaudiendo con las orejas- el gran triunfo de Yolanda Díaz, la subida del salario mínimo, con un argumento fiscal completamente perdedor. Lo que nos lleva a preguntarnos cuál es realmente la estrategia de Sánchez en esta situación. Porque pertrecharse de medios de comunicación propios para el día después de la derrota, no es responsable, conociendo la índole del vencedor. Eso lo intentó Zapatero en su día. Y explica los guiños permanentes de Sánchez a la gente de Iglesias. Pero esa carta abandona la lucha política real y nunca funciona.