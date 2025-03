El odio vale más que la verdad

Esteban San Canuto

Cinco meses desde la tragedia y continúan cortando el aliento las historias de una noche sin fin. El principal problema que tienen los mandatarios (Carlos Mazón el primero, como presidente de la Generalitat) es que no se ha abierto la oportunidad del olvido. No pasan 24 horas sin que la actualidad regrese a la larga noche del 29 de octubre. Con todo su desgarro en forma de vidas rotas.

No es nuevo que víctimas comparezcan ante la jueza del caso. Lo nuevo esta semana es que estas declaraciones hayan pasado a estar en la agenda pública. Una ventana abierta al dolor extremo. Ana María pasó esa larga noche con su hijo de tres años muerto a su lado. El edificio se había derrumbado, una viga cayó sobre el niño, que falleció, y su marido desapareció. Nadie apareció al rescate. ¿Cómo imaginar esa noche? Eva salió de su trabajo, la avenida le sorprendió, se subió encima del coche con una compañera y un golpe de agua las derribó. El cuerpo de Eva apareció días después entre el lodo. Su marido y su cuñado llamaron 200 veces al 112. Sin respuesta. Victoria vivió la muerte de su marido al teléfono. Él no trabajaba, se fue a la caseta y allí le atrapó la avenida. Se subió al tejado con sus tres perros. Lloraba, gritaba. Ella le decía que iban a ir a rescatarlo. Hasta que el agua se llevó todo. Y a todos. Antes él le dijo que quería pasar toda la vida con ella. En el tanatorio, ella pidió perdón a la caja de madera por mentirle: sabía que nadie estaba yendo a salvarlo. No hay responsable político que levante una losa así, 228 historias así, que siguen desgarrando. Si además minusvaloró los avisos de peligro, que sí atendieron otras instituciones, y aún no se saben siquiera todos sus pasos en aquella tarde de tragedia, todo es cuestión de tiempo, por muchos pactos y retortijones de la política y la realidad que intente. La sociedad necesita (debe) empezar a pasar página, pero la situación política la ata aún más a aquella negra noche.

El odio. Es el asunto que más atención me ha despertado durante la semana. Es otra imagen de la negra noche del alma. No tengo especial interés en Luisgé Martín. No es de mis autores de referencia. Sí lo es la editorial Anagrama. Imprescindible en la historia de la cultura de este país a partir de la segunda mitad del siglo XX. Me interesan las novelas que se meten en las entrañas de personajes reales y de un suceso real. Me apasiona ‘El adversario’. Hace poco gocé con ‘La llamada’. También quise un día ser Capote y vivir y contar como Gay Talese. No he leído ‘El odio’. Posiblemente ya no pueda. No tengo certezas tampoco en este dilema. Creo en la escritura y el arte como la mayor herramienta para desnudar el alma humana, también las más negras. Entiendo que posiblemente el objetivo de este libro, para el asesino, era aumentar el dolor de la víctima, la madre, la mujer, a la que una sociedad digna debe proteger. Asumo que el olvido es imposible, que no hay cápsulas impermeables donde refugiarse del asesinato salvaje de dos hijos por quien ha estado a tu lado junto a la almohada. Acepto que se han ignorado trámites legales. Sé que nada es igual en el mundo de hoy, con la capacidad amplificadora del dolor que tienen las redes sociales. Me repelen los policías de la verdad y lo éticamente válido. Comprendo que hay derechos personales y límites por encima de la literatura. Pero entiendo al escritor que intenta acercarse lo más posible al horror, mirarlo a los ojos en ese tipo bajito, poca cosa, de mirada recelosa. Allí se esconde el mal que habita todas las almas. Escribir y leer es intentar entender y entenderse. Si dependiera de mí la decisión, sería incapaz de cerrar esa puerta.

La verdad. Miro alrededor en este 29 de marzo luminoso y espero leer también algún día la crónica de aquel oscuro y terrible 29 de octubre desde los ojos de Mazón. Nada es igual ni comparable a la historia de José Bretón, pero espero poder aproximarme en algún momento al hombre (no solo al presidente) cuya vida cambió por completo aquella tarde. Y saber qué mueve al ser humano, ataviado de líder político, a seguir adelante y no pensar (aparentemente, quiero creer) en su responsabilidad.

El odio es un valor al alza en un mundo enrarecido, que prepara las armas y los kits de supervivencia y se acostumbra a las declaraciones diarias de guerra: económica, cultural, militar… El odio se hace fuerte en un mundo de bloques, frentes y verdades alternativas, donde no hay realidad que no pueda ser moldeada al gusto. El mundo de las oficinas antiokupas, el que encierra a los migrantes sin papeles en cárceles de países pobres, el que señala por los saqueos tras la riada a gente tan parecida como la que se sienta a mi lado en el McDonald’s de los viernes de comida fugaz. Gente que parece feliz de hacer feliz aquí a sus hijos. Gente que sabe mejor que aquellos que odian y retuercen la verdad que esta tierra es suya.