El diputado del PP en las Corts José Ramón González Zarate. / E.P.

Dicen, refiriéndose a la consulta de la lengua base escolar, que se trataba de dar libertad a las familias; como si la nuestra fuera una democracia plebiscitaria. Gobernar es liderar y este refrendo, planteado con intención tramposa, es el resultado de una decisión política entre la demagogia y la cobardía. Lo grave es la pretensión de abrir un antiguo y superado debate mientras se desatienden problemas de calado como, por ejemplo, la incidencia de las redes sociales en la gente joven. Asusta cómo está penetrando la toxicidad de mensajes xenófobos, machistas, en definitiva, reaccionarios, desde Instagram, TikTok o Youtube, llegando a las aulas. Cómo hacer frente a ello desde el sistema educativo es lo que les debería ocupar y preocupar. Pero no. Están con la manía del valenciano mientras germina una realidad que no quieren entender. O quizá sí.

La Universitat de València le ha dicho a la jueza que instruye la causa de la dana que tomó la decisión de suspender la actividad el día 29 de octubre a partir de la información pública de organismos como la Agencia Estatal de Meteorología y Emergencias de la Generalitat. ¿Puede haber mayor certeza de que el Consell no estuvo a lo que tenía que estar en el fatídico día? Evidencia es en lo que han quedado. Así se lo están diciendo asociaciones de víctimas y miles de personas en las calles. Pero no lo quieren entender. O no les interesa hacerlo.

Un diputado del PP comparó desde la tribuna de Les Corts a la delegada del Gobierno y a la ministra y secretaria general del PSPV con dos tipos de perros. Una falta de respeto hacia dos mujeres con importantes responsabilidades públicas, pero que lo es a todas en particular y a la sociedad en general. No lo entienden; hoy, la mayoría no está en esas posiciones retrógradas, vulgares y machistas.

Si pervierten la idea de libertad viciando la democracia; si no les importan los verdaderos desafíos sociales; si no cuentan la verdad; si no creen en la igualdad; si se ubican fuera de la realidad y no la quieren entender. Pregúntese cómo traducir todo esto.