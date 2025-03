La importancia de un semáforo y otras cosas de la dana

El primer semáforo que funciona en Paiporta en cinco meses da verde para seguir avanzando. / S.M.

El pasado viernes, como quien no quiere la cosa, volvieron a funcionar los semáforos en Paiporta, por primera vez en cinco meses. No sé si fueron muchos o pocos, la verdad, solo sé que una conocida compartió emocionada este momento en sus redes sociales, como algo extraordinario, único, un acontecimiento silencioso pero tiernamente abrumador al mismo tiempo. El semáforo era eso, un semáforo normal y corriente, pero que sus habitantes hayan tenido que esperar cinco meses a su puesta en funcionamiento de nuevo indica cómo ha sido de devastador todo lo vivido.

El agua arrasó kilómetros de cables, de conducciones, de viales así como cientos de postes y cañerías en su mortal trayectoria hasta el mar y l'Albufera. De repente, todo se había fundido a negro y lo que discurría bajo tierra fue arrancado de sus raíces y lanzado, inmisericorde, hacia todos los lados. Miles de almas se sumergían en una oscuridad de la que algunos pudieron salir antes; otros, un poco después, y hay quien todavía pelea cada día para atisbar un pequeño rayo de luz al que asirse entre tanta pérdida.

Leo en mi periódico, por ejemplo, que muchas tiendas de la dana piden ayuda porque, pasados esos días en que la gente por solidaridad les compraba de todo -hasta lo que estaba manchado de barro-, la rutina les ha devuelto a la abrupta soledad de ese local húmedo y sin paredes que antaño fue su próspero y cálido negocio. Ahora muchos están tapiados con ladrillos a la espera de una inversión económica o un milagro que les haga renacer. Quien sabe, quizás su camino llegó hasta aquí y hay que empezar de nuevo, como dice el poeta.

Mientras camino por Catarroja y Massanassa no puedo dejar de sentir una profunda admiración por todas aquellas persianas que sí han podido levantarse y por las personas que me cruzo en mi camino y que todavía a día de hoy trabajan por acondicionar un garaje, su casa o su comercio. Leo que las librerías la Moixeranga de Paiporta y Passarel·la de Picanya se están reconstruyendo y alucino. La barrancada las había dejado hasta sin paredes. Pero ahí están, levantándose de nuevo. Y también veo que en un comercio tradicional que conozco cuelga el cartel de 'Cierre por liquidación'. Pero no debería poner eso, debería poner 'Cierre por dolor', porque el agua se llevó al hijo que debía de hacerse cargo del negocio y los padres, mayores, ya no pueden sostener nada más que su pena.

Los 'pueblos de la dana' huelen a humedad. Lo hablaba hace poco con una amiga de Aldaia. El agua se ha filtrado hasta lo más profundo de la tierra y ha dejado su rastro y su imborrable huella marrón en garajes, paredes de fincas, alcorques y aceras. No hay baldeo suficiente para poder llevarse a las alcantarillas la huella de lo que sucedió, así que ahí está, como el hombre del frac apoyado en una esquina, recordando a todo transeúnte que puede volver cuando quiera a cobrarse de nuevo lo que considere que todavía está en deuda. Si queda algo.

Cada día, de camino al periódico, cruzo el barranco de Poyo en Torrent por un puente bastante nuevo pero que ya parece viejo tras la dura embestida de la riada. Pasamos a turnos, porque dos carriles han quedado invalidados al venirse abajo una parte del mismo. Al cruzarlo miro siempre el barranco, como para asegurarme de que fue por ahí por donde discurrió tanto sufrimiento, me sumerjo en la huerta de Picanya y mi mirada busca inquieta tres coches que están en medio de un campo desde el día de la tragedia. Siguen en el mismo sitio cinco meses después, como otros muchos. Al principio estaban bien, solo llenos de barro. Ahora están completamente saqueados. A veces me cabreo y pienso que deberían habérselos llevado ya porque no verlos cada día sería una manera más fácil de pasar página, pero otras creo que deberían dejarlos, como recuerdo de lo que nunca debemos de olvidar que pasó. Estamos en un país de memoria fragilisima, así que cualquier incentivo para no perderla puede ser bienvenido. Se aceptan propuestas.

Todavía hay barro en muchas flores y campos de camino al periódico. No da para más. Pero es un barro que no imposibilita seguir adelante. Ha llegado la primavera y las flores amarillas que custodian 'les travesses d'horta' por las que nos inflitramos muchos habitantes de esta golpeada comarca de l'Horta Sud brillan más que hace unos meses. El color del semáforo que se ha puesto en funcionamiento ya en Paiporta es verde para peatones y rojo para los coches. Pero en verdad da igual, como dice mi conocida. Porque lo importante no es lo que indica, sino que ha vuelto el color de las cosas sencillas, ésas a las que no damos jamás valor porque siempre han estado ahí, a nuestro servicio. Hasta que un día no están, y entonces te das cuenta de lo esenciales que eran y son para el ser humano. Pero eso, ya es otra historia y ustedes se la saben. La importancia de la luz. Tengan un buen día.