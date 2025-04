El acto de homenaje por el 80 aniversario a las víctimas del Holocasto en Auschwitz. / AP

Nos separan siglos. No es ya distancia ideológica, tampoco cultural, tampoco geográfica. Es posiblemente un trecho insalvable porque el viaje es más complicado cuando es generacional. Leemos: Son tiempos más fáciles de vivir pero más complicados de comprender. Leemos compulsivamente intentando entender pero parece que, cuando más se lee, más se agrieta la realidad. El mundo está dirigido por indigentes morales. Todo vale y la impunidad ofende. Gobernar desde la venganza y la humillación, sin marcos de convivencia. Patear la herencia, el trabajo de décadas y siglos, el bien colectivo. Escudarse en la ley para imponer los intereses, obviando, tendenciosamente, que la ley siempre obedece al poder y que el poder es cambiante pero no tanto. También soslayando que, en determinados países, el poder se compra.

Se persiguen las instituciones que deberían regir la concordia, imponer la decencia. Demasiado parecía confiarse en los ‘checks and balances’ estadounidense para prevenir y contener las intromisiones o extralimitaciones de los poderes, hoy prostituidos a través de su conjunción ¿Es justa la justicia cuando está controlada por sátrapas? Nos vendieron la polarización entre el demonio Putin y el ángel Zelenski pero ahora el supuesto ejemplo histórico de democracia virtuosa es amiga del ruso. O la dicotomía no era de tal maximalismo o EEUU no ha sido tan ejemplar nunca en nada, absolutamente en nada.

Leemos para buscar respuestas y encontramos inquietud porque entendemos que la solución solo es pausada y reflexiva y, mientras tanto, el mundo se resquebraja y padecen los de siempre. “Somos, literalmente, con los ‘otros’, de ahí que, si miramos hacia otro lado creyendo que no es cosa nuestra, ese dejar hacer nos acaba permeando y constituyendo”, dice la filósofa Ana Carrasco-Conde.

Las revoluciones sólo se perciben con posterioridad. Nadie es consciente de un proceso revolucionario mientras se desarrolla. Tampoco de una hecatombe. Los alemanes no eran conscientes (unos no querían serlo por los intereses y otros no sabían de la magnitud) del abismo abierto por el nazismo. La historia se ha vuelto a romper y, sin la protección de los derechos humanos fundamentales, Auschwitz está más cerca. La barbarie.

Ese cayuco, por ejemplo, a la deriva en el océano tras pasarse Canarias y llegar a Brasil. Sin historia porque no hay testigos, sin nombres que se vayan a recordar, porque de las decenas de miles de migrantes muertos en mares y océanos se recuerda de vez en cuando alguno, siempre que la foto sea potente y abra debate, como lo fue aquel niño muerto en la playa, Aylan, que hoy ya no mueve conciencias. Pena de pocos y gloria de nadie ¿Qué somos si no reaccionamos? Creemos ser algo que la realidad ha cambiado. Hagamos o no, la realidad ya nos ha cambiado.

El odio gobierna el mundo, bajo la directriz de la búsqueda insaciable de culpables. “Mal puede curar la tuberculosis quien la confunda con un resfriado”, instruía Ortega y Gasset. Trump pronuncia “Quien salva a su país no viola ninguna ley”. No es tan lúcido él para crear esa frase. Hablemos claro, no es el presidente norteamericano ninguna persona a la que haya que admirar por su inteligencia. Contra el matrimonio gay, el entonces cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles, pronunció: “Obedecer antes la ley que la conciencia lleva a Auschwitz”. La ley como dogma siempre que esté de cara. La ley como arma.

Entre los nuevos influencers hay un exceso atroz de inmundicia. Quizá porque para ser un referente en el falso mundo digital hoy es necesario el uso de la barrabasada impertinente y la acusación irracional. Y, de ahí, al mundo palpable. Fascismo mainstream. Por culpar, culpan incluso a los pensionistas y jubilados. Hay pocas cosas peor que ser un desagradecido. Un millonario es incapaz de entender la realidad de la gente que no llega a final de mes y sin comprensión (e incluso sin voluntad de comprensión) es inviable la representación. Las redes sociales (en manos de magnates) crean individuos incapaces de creer en los valores que sostienen la democracia y, por tanto, ineptos para defenderla. Abandonar esos espacios de intoxicación masiva es una necesidad para la convivencia.

Alemania era una tierra de 'Dichter und Denker' (de poetas y pensadores), antes de que virara a 'Richter und Henker' (de jueces y verdugos). El paso no fue drástico pues la historia, normalmente, es un suspiro que vira sin avisar. Gradualmente. Poco a poco, haciendo que los pasos se vean como naturales. Milgram demostró que todos podemos ser sádicos, sólo es necesario la obediencia ciega como fruto de la falta de criterio. Hacen falta pensadores, pero sobre todo poetas, figuras que no se sometan a las leyes del mercado, ese que siempre saca rédito, incluso de los desastres. Hace falta imaginar porque no caben las antiguas respuestas. Cambiar la realidad sólo se consigue yendo por delante de ella. “Toda lucha por el poder va precedida de una destrucción de imágenes y de iconoclasia. Por eso necesitamos poetas: ellos inician el derribo, incluso de titanes”, ilustra Ernst Jünger.