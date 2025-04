Fanatismo climático

Un fanático es aquel que no solo es incapaz de cambiar de opinión, sino que intenta imponer la suya a todos los demás por cualquier medio. El pensamiento de un fanático es dogmático, dicotómico, sin matices, sin dudas, intransigente y sustentado sobre creencias. Su autoafirmación se basa en la negación del otro. Están incapacitados para escuchar. No quieren oír hablar de diversidad, de respeto a las opiniones de quien piensa distinto o de sociedades complejas. No solo existe fanatismo religioso, sino también político. Diderot sostenía que del fanatismo a la barbarie solo mediaba un paso.

Son expertos en cavar fosos y levantar muros, sean físicos, comerciales o culturales, y también son especialistas en destruir puentes que favorezcan el diálogo y los acuerdos. Cuando los fanáticos ocupan los despachos oficiales, las sociedades experimentan retrocesos de incalculables consecuencias. La mayoría de los que ahora existen en Europa son fieles subalternos del trumpismo, y tienen como objetivo erosionar el proyecto común europeo, socavar los cimientos de la democracia liberal y el Estado de Bienestar, levantar muros a propósito del hecho migratorio, negar el cambio climático y derogar la agenda ambiental. Últimamente, además de empeñarse en negar la evidencia, están llegando incluso a estigmatizar y deslegitimar a la propia comunidad científica.

Por eso, cuando se escucha al actual responsable del gobierno valenciano hablar de “dogmatismo climático” y de “ecologismo fanático”, y formaliza después con el grupo parlamentario de extrema derecha un acuerdo presupuestario para 2025, en el que se asume el programa negacionista de ese grupo, se encienden señales preocupantes de alarma. Porque se aleja de lo que en materia ambiental defiende incluso su propio partido en las instituciones europeas. La dirección política de la Generalitat Valenciana reside ahora en Madrid y está en manos de un partido distinto a aquel al que pertenece el presidente regional. Evidencia así la debilidad institucional de una presidencia vicaria y tutelada, que aleja toda posibilidad de impulsar una agenda ambiental para adaptarnos a situaciones nuevas y eventos extremos para los que no estamos preparados.

Cuando la esfera de la política ignora o banaliza los efectos del cambio climático, refleja un muy preocupante desconocimiento de la situación y de las consecuencias. Por “ecologismo fanático” debía referirse al trabajo que algunos de los mejores expertos españoles vienen haciendo durante décadas para conocer mejor los efectos del cambio climático en España, y muy especialmente en las regiones del mediterráneo, donde las evidencias científicas indican que serán importantes y con episodios extremos cada vez más recurrentes durante cualquier época del año. La DANA de Valencia es el más importante, reciente y dramático ejemplo de lo que está por venir. Pero parece que los máximos responsables no lo entienden así.

Casi setenta de los mejores científicos españoles reunidos en la I Conferencia sobre cambio climático y territorio en el Mediterráneo ibérico, celebrada en la Universitat de València el pasado 30 y 31 de enero, acordaron elevar a los poderes públicos una serie de Recomendaciones que, de forma resumida, aconsejaban lo siguiente: a) Elaborar de planes de adaptación al cambio climático en las distintas escalas, local, regional y estatal; b) Adaptar la planificación y gestión del agua, en su doble consideración, como recurso y como riesgo, así como elaboración de planes de gestión de sequía o incendios forestales para escenarios de cambio climático; c) Prestar atención urgente a los efectos del cambio climático sobre la salud y la vida de las personas, en especial los grupos de menor renta; d) Abordar la ordenación y planificación territorial de forma prudente, con mirada multiescalar, pluridisciplinar y pensando en el interés general; e) Elaborar programas de adaptación a corto y medio plazo para las actividades económicas más expuestas a los efectos del cambio climático (en especial turismo y agricultura); f) Abordar la gestión de zonas costeras y los previsibles efectos de la subida del nivel del mar y de los temporales en el litoral con enfoques estructurales y no solo con medidas reparadoras; g) Revisar y actualizar los protocolos de gestión de las emergencias, así como la cartografía disponible, ante la posibilidad de fenómenos extremos más frecuentes; h) Dotarse de instrumentos de gestión específicos para las áreas metropolitanas, prestando atención prioritaria a la planificación territorial, la movilidad sostenible y las políticas de adaptación al cambio climático; i) Mejorar la comunicación científica e incorporar la educación en cambio climático y en la gestión del riesgo y de la emergencia en los currículos de todos los niveles, j) Repensar los modelos de gobernanza.

Durante las discusiones de esos dos días tuve ocasión de escuchar muchos datos contrastados y posibles escenarios de futuro, estudios de casos analizados durante años, distintas soluciones para abordar situaciones complejas y multidimensionales, colaboración sincera entre investigadores procedentes de distintas disciplinas, preocupación por los efectos del calentamiento global en un futuro inmediato, por los escasos avances en materia de política pública y por la gran distancia existente entre los amplios consensos científicos y la resistencia de los poderes públicos a incorporar medidas en la agenda política; también serias advertencias sobre el grado de descoordinación entre administraciones. No pude apreciar afirmaciones excluyentes, sino honestidad intelectual, respeto y voluntad de trasladar a los poderes públicos propuestas y recomendaciones en defensa del interés general y en favor del conjunto de la ciudadanía. En definitiva, ningún signo de fanatismo ni de extremismo ambiental.

En los últimos meses, en el peor momento de nuestra historia reciente junto con la pandemia, la coordinación entre las administraciones ha sido prácticamente inexistente, circunstancia que no es achacable en exclusiva a la Comunidad Autónoma. Lo que sí obedece a la responsabilidad específica del gobierno regional es el despliegue de la agenda desreguladora, tan alejada de las recomendaciones expertas a las que nos referíamos. Son dos mundos paralelos. El conocimiento experto utiliza términos como: ordenar, repensar, adaptar, reorientar, prevenir, regular, restaurar, renaturalizar, relocalizar, coordinar, cooperar, colaborar, innovar, deconstruir y habla de soluciones complejas, visión estratégica, participación ciudadana y fortalecimiento de la escala local y de escala metropolitana. Las iniciativas del gobierno regional se inspiran en términos como: derogar, desregular, flexibilizar, relajar, reconstruir, eximir, reclasificar o “liberar suelo”. Sin referencia alguna al área metropolitana, cuando se trata de la escala imprescindible de gobernanza climática para ocuparse de procesos y dinámicas que abarcan la totalidad de las áreas urbanas. Asumiendo ahora el marco negacionista trasladado a los presupuestos.

Negar la realidad es temerario y potencialmente muy peligroso. La equivocada agenda del gobierno valenciano en materia territorial y ambiental tendrá graves consecuencias. Y no podrán argumentar de nuevo que carecían de información.