¿Es usted suficientemente facha?

Santiago Abascal, ayer, en su mítin con paella de València. / Eduardo Ripoll

Vox sorprendió ayer a muchos de los presentes en su mítin con paella a 25 euros en València con un cuestionario que haría las delicias del amigo rubio y norteamericano de Santiago Abascal, ése que está a punto de provocar una recesión mundial por sus ocurrencias impulsivas. El quiz de Vox le permite saber, en 20 preguntas didácticamente planteadas, si usted es suficientemente ultraderechista o solo un triste intento de facha aguado. Vaya, que si encaja de verdad en la formación o solo es una pose por aquello del Viva España y fuera los moros, y los catalanes, y el valenciano, y el feminismo y la cosa esa verde que Europa nos quiere imponer ahora.

En 20 preguntas, Vox y usted mismo podrá saber el porcentaje exacto de facherío que corre por sus venas, como diría Ramoncín. Cada pregunta que usted conteste que coincida con los postulados de la formación de extrema derecha le proporciona un 5% sobre el 100%. No es broma. Es real.

El cuestionario de Vox. / L-EMV

Las preguntas, si no fuera porque la historia nos ha enseñado que este movimiento es capaz de provocar millones de muertos, hasta dan risa. Pero no se equivoquen, son muy peligrosas. Por ejemplo, para que se hagan una idea: ‘Creo que en España se pagan demasiados impuestos’, ‘Apoyo a los inmigrantes que viene a integrarse’ ‘Apoyo que los padres elijan la educación de sus hijos’ ‘Pienso que hay que conservar las tradiciones que nos unen’ ‘No quiero en España culturas que denigran a la mujer (aquí el dibujo es una mujer con velo, claro) son algunas de ellas.

Igual a ustedes se les ha aflojado el dedo y marcarían alguna de estas respuestas porque consideran que «no es para tanto» o que «bueno, yo es que estoy de acuerdo con eso». ,Por ejemplo: ‘Quiero que el bipartidismo deje de politizar la justicia' , 'pienso que hay que garantizar la libertad de hablar español' o 'no quiero hombres biológicos en el deporte femenino'.

Igual es usted solo un 20 % facha, o un 30%. Igual no llega ni a la mitad y todavía considera que no ha caído en las redes ultras y que tiene muy claras las cosas. Pues no. Mire por donde, el zorro ha entrado en su corral de gallinas por donde menos se le esperaba y ahora lo tiene ahi, dentro de su conciencia y sin dejarle dormir. Total, solo era un juego. ¿O no?