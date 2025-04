El ‘president’ ya llega tarde

El president de la Generalitat, Carlos Mazón / Rober Solsona / Europa Press

La historia nos ha demostrado que la peor respuesta ante una tragedia es la indiferencia. Lo vimos con el accidente de metro de Valencia en 2006, donde la falta de empatía institucional agravó el dolor de las víctimas y dejó una cicatriz imborrable en la sociedad valenciana. Hoy, casi dos décadas después, nos enfrentamos a una nueva crisis: las víctimas de la dana esperan ser escuchadas, pero el president de la Generalitat sigue sin recibirlas. Solo se pueden contar con los dedos de las manos a las que ha recibido.

No hay excusas. No se trata de agenda, ni de protocolo, ni de cálculos políticos. Se trata de honor, dignidad, empatía y responsabilidad. Un líder que aspira a gobernar con legitimidad no puede esquivar a quienes han perdido a sus seres queridos, sus casas, sus negocios o sus tierras por una catástrofe natural. No puede esconderse tras comunicados fríos ni visitas selectivas. Debe dar la cara, sin miedo, como representante de todos los valencianos.

La falta de respuesta institucional no solo hiere a las víctimas, sino que también erosiona la confianza en las instituciones. Valencia ya ha vivido esa sensación de abandono. La estrategia del silencio no funciona, solo alimenta el resentimiento y el descrédito. Un president que no se enfrenta a la realidad de su tierra, que no mira a los ojos a quienes lo necesitan, no merece seguir siéndolo.

Las víctimas de la dana deben ser recibidas, juntas, sin filtros, sin intermediarios. Urge un encuentro donde puedan expresar sus preocupaciones, exigir soluciones y recibir respuestas claras. No se trata de una cuestión de imagen, sino de responsabilidad política. Se está llegando tarde, demasiado tarde.

El president tiene la oportunidad de demostrar que ha aprendido de los errores del pasado, que no repetirá la vergonzosa ausencia de liderazgo que vivimos con el accidente de metro. Pero el tiempo se agota. Escuchar a las víctimas no es un gesto opcional, es una obligación moral y política. Y si no está dispuesto a asumirla, que tenga el valor de reconocerlo.