Per un tracte just per al poble valencià

La hisenda valenciana és l’instrument que permet garantir l’autonomia financera del País Valencià, indispensable per a aconseguir l’autonomia política. Implica tant la capacitat per a establir i exigir els seus propis tributs com la seua aptitud per a accedir a un sistema adequat -en termes de suficiència- d’ingressos, és a dir, la plena disposició de mitjans financers per a poder exercir, sense condicionaments indeguts i en tota la seua extensió, les funcions que legalment li han sigut adjudicades a la Generalitat Valenciana.

La major part (80%) dels ingressos de la hisenda valenciana depenen del sistema de finançament autonòmic. El País Valencià ha rebut des de l’inici de la descentralització administrativa i política –a la fi dels anys 80 del segle XX- un finançament inferior a la mitjana de les Comunitats Autònomes (CA) de règim comú.

La Generalitat Valenciana va disposar de les competències en sanitat i ensenyament des dels anys 1982 i 1984, mentre que excepte les nacionalitats històriques la resta de CA ho reberen a partir de l’any 2001, la qual cosa ha ocasionat que el desenvolupament, des d’un Estat centralitzat i poc preocupat per la perifèria, de les inversions en estes competències han estat assumides per la Generalitat Valenciana, i a falta d’ingressos suficients, amb major deute públic.

Ja l’any 2001 a un estudi de Fedea es conclou que com a conseqüència d’ixe Infrafinançament, i en relació al període 1990-1997 al País Valencià caldria compensar-li la totalitat del deute fins 1997 i lliurar-li addicionalment un ingrés equivalent a un terç del deute acumulat.

Des de l’any 2002, quan totes les CA –de règim comú- disposen bàsicament de les mateixes competències en serveis de l’Estat del benestar (educació, sanitat i protecció social), els ingressos rebuts per la nostra hisenda han estat inferiors a la mitjana. Concretament al voltant dels 1.000 milions anuals. Esta situació ha generat tres efectes: un, amb la limitació de les despeses en educació, sanitat i protecció social, que fins l’any 2021 sempre s’han situat per baix de la mitjana de les CA, l’altre desatenent les necessàries inversions en infrastructures i promoció econòmica, i finalment, generant dèficit i deute.

La hisenda valenciana va tancar l’any 2024 amb un deute de 60.332 milions d’euros, el 18% del deute total de les CA, quan el nostre pes en població se situa a l’11%. Este deute quasi triplica els ingressos anuals, va augmentar en 2.336 milions d’euros sols l’any 2024, i per al pagament d’interessos, ja que no hi ha cap capacitat d’amortització, s’hi destinen més de 1.183 milions d’euros l’any. El 90% d’este deute públic es manté amb l’Estat.

D’acord amb diferents informes dels experts en la matèria, al voltant del 78% del deute públic de la Generalitat Valenciana és conseqüència de la insuficiència general de l’actual sistema de finançament i de l’infrafinançament respecte de la mitjana de les CA patit pel País Valencià.

A més a més, tenim el repte de superar les conseqüències d’una dana que ha afectat a una part important del territori valencià i al 20% del estoc de capital públic, per la qual cosa necessitem més transferències finalistes i no més deute.

Esta asfixia financera que patim al País Valencià sols és possible superar-la amb la combinació de tres mesures per part del govern central:

La urgent reforma del sistema de finançament autonòmic vigent, vistes les seues insuficiències. La prioritat sempre ha estat aconseguir un nou model de finançament que acabe amb el nostre maltracte, ja que és la forma d’aconseguir anualment uns fons no finalistes que faciliten un Estat de benestar digne per al poble valencià, a l’hora que possibiliten la realització de polítiques de promoció econòmica que ajuden a augmentar la seua renda per càpita, mentre això no es realitze, la creació d’un Fons transitori per a apropar el nostre finançament a la mitjana de les CA, i finalment, la condonació del deute, conseqüència de l’infrafinançament patit, per la insuficiència de recursos facilitats pel sistema de finançament autonòmic.

El sistema d’acord multilateral per a les CA de règim comú no ens ha aportat cap solució a la greu situació financera que pateix la hisenda valenciana. El sistema de finançament autonòmic porta des de l’any 2014 caducat i cap govern central des de llavors, tant del PP com del PSOE, han posat damunt la taula un plantejament de reforma. Facilitar que la hisenda valenciana dispose d’uns recursos semblants a la mitjana de les CA de règim comú ho defensa ara el PP a l’oposició, però no el PSOE al govern central.

Ara el Ministeri d’Hisenda ha dissenyat una condonació del deute de les CA de règim comú que, a més a més d’arbitrari maltracta al País Valencià. Resulta inexplicable que el nostre percentatge de condonació́ siga el menor sobre el deute viu de totes les CA, és a dir, havent patit un infrafinançament respecte de la mitjana de CA tots els anys, se’ns redueix el deute un percentatge inferior (19,33%) a CA sobrefinançades com per exemple Galicia (32,95%) i Castella-Lleó́ (26,27%). Fins i tot de les quatre infrafinançades: Andalusia (48,62%), Castella la Manxa (30,50%) i Murcia (27,33%). Mentre el PP, que governa a dotze CA, es manifesta en contra de la condonació i planteja una reestructuració del deute, allargant terminis i bonificant els tipus d’interès, la qual cosa no suposa cap solució per a la hisenda valenciana.

A falta de solucions multilaterals al maltracte del poble valencià, caldrà reforçar la mobilització de la societat valenciana per un tracte just.