Ruiz Tobarra, la jueza de la dana que acorrala a Mazón

Las juezas también tienen nombre, como bien sabe Nuria Ruiz Tobarra. Así se llama la magistrada que lleva el caso de las lluvias torrenciales que desgarraron Valencia hace seis meses. Pero su identidad se omite en muchos titulares, que se refieren a ella como la jueza de la dana, por ser la responsable de la instrucción que investiga la muerte de 228 personas. No sucede igual con el juez Peinado, que se encarga del caso de Begoña Gómez -la esposa de Pedro Sánchez-, ni con el juez Hurtado, que hace lo mismo con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. A ellos sí se les identifica por sus apellidos, no por sus causas. Este sesgo de género, que quiero creer que es inconsciente y sin mala intención, ha sido una forma de ningunear a la jueza que con su causa penal pone contra las cuerdas al president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Más explícitos y directos son los ataques que ella recibe de partidos como Vox, que cuestionan las opiniones que incluye en sus autos por ser más propias de una fase de procesamiento que de una instrucción, y de los cronistas que atacan la ironía de esos mismos textos. También se extrañan del exceso de cercanía, hasta física, que tiene con unos afectados que se rompen al responder a sus preguntas y al rememorar lo vivido. Ver para creer. La empatía y la calidez parecen estar mal vistas, esas dos virtudes que ya quisiera haber tenido Mazón.

Los dardos contra la jueza se intensifican cuanta más luz aporta a lo sucedido el 29. Ella demostró que Mazón erró en su relato sobre dónde estuvo en las horas más amargas -forzándole a autoenmendarse-; que la Generalitat conocía los riesgos con antelación y que no actuó a tiempo; que el dirigente del PP formó un gobierno con consellers que no tenían capacidad ni experiencia para el cargo, como la responsable de Emergencias, Salomé Prada; y que la responsabilidad en la causa es de la Generalitat, porque la competencia de emergencias y protección civil es autonómica y no estatal mientras no se declare la emergencia nacional. ¿Qué más descubrirá Ruiz Tobarra, empeñada en demostrar que los daños eran inevitables pero las muertes no?

