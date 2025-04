Vox y el cine de Berlanga

Vox no es un partido franquista por sus ideas, lo es por sus formas. Los historiadores y estudiosos de la política están de acuerdo en que la dictadura franquista se correspondía con un Estado centralista, en el que la práctica totalidad de las decisiones políticas y administrativas se tomaban en Madrid. Como ejemplo, se puede recordar la escena de la gran película de Luis García Berlanga del año 1952, titulada Bienvenido Mister Marshall, en la que el gobernador civil procedente de la capital, visita al alcalde de Villar del Rio, representado magistralmente por José Isbert, para anunciarle la próxima visita de los americanos, «a los que el pueblo debe recibir como se merecen». Pasaron de largo.

En Vox sucede los mismo, los portavoces municipales de cada una de las ciudades y pueblos de España no están autorizados a mover un papel ni a tomar la más mínima decisión en lo que a sus responsabilidades respecta sin permiso la autoridad madrileña con despacho en la calle Bambú, la sede central de Vox. No hacerlo les reporta un castigo por el pecado de desobediencia.

Todos los defectos que durante décadas fueron achacados a la dictadura del general Franco por el «ordeno y mando», el exceso de burocracia «madrileña», el desconocimiento del terreno y la lentitud en la toma de decisiones son los que señalan en privado -y a veces en público- los munícipes voxistas en diferentes partes de España.

Como muestra, los justificados enfados de María José Catalá en Valencia por la falta de resolución de Vox, su socio de gobierno, que no toma ninguna decisión sin el permiso de la calle Bambú, y la tardanza en resolver la reciente y esperpéntica crisis que provocó, sin que se sepa muy bien porqué, en su grupo municipal. Y, más recientemente, los motivos alegados por Guillermo Alonso del Real para abandonar el que hasta el pasado miércoles era su partido y convertirse en concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Torrent.

Es lo que pasa, que los «comisarios políticos» enviados por Madrid a provincias tocan siempre de oído, obedeciendo órdenes inexplicables e inexplicadas a sus concejales o sometiendoles a intereses económicos o empresariales que únicamente conoce la cúpula bambusina. Pero que cada día es más fácil de rastrear.

Notorio es el desdén de Vox-Bambú hacia los barones regionales y locales, en especial a los que no considera obedientes, y al igual que pasaba en los tiempos de la dictadura, un motorista del Pardo les llevaba la orden de desalojo. Un acto cada dos o tres años, aderezado o no con un plato de paella en una Feria de Muestras, no es suficiente para crear un movimiento que sea una verdadera alternativa de gobierno a todos los niveles: local, regional y nacional. Carece de activistas con ideas y sufre un exceso de figurantes bovinos.

Cuando los miembros de la dirección nacional de Vox visitan a sus munícipes, la mayoría de las ocasiones confunden los problemas de Villar del Campo -que tiene ferrocarril- con los de Villar del Rio -que no lo tiene-, como el gobernador civil de la película de Berlanga. Si el gran cineasta valenciano siguiera vivo, posiblemente rodaría una película sobre Vox. Comedia y tragedia estarían repartidas a partes iguales en el guion.

Y la pregunta pertinente que se haría el siempre recordado cineasta sería, ¿Cómo es posible que estos señores manden en Valencia y en La Comunitat? Esa es la cuestión. Porque en nuestro sistema electoral no manda quien gana unas elecciones, sino quien es capaz de formar gobierno, o quien tiene la suficiente capacidad de veto para condicionar la toma de decisiones. Y Vox tiene esa capacidad, convirtiendo a Santiago Abascal y sus comisarios políticos enviados a provincias en los que mandan aquí, siguiendo las órdenes dadas en la calle Bambú.

Las actuales expectativas electorales en La Comunitat dan al bloque conservador la capacidad de repetir la mayoría actual en las Cortes Valencianas, pero con una redistribución interna de escaños a favor de Vox y en detrimento del PPCV, esto es, un aumento de su capacidad de veto para imponer y condicionar decisiones, cargos, presupuestos y programas. Y ya conocemos las consecuencias.

Me malicio que, si el PPCV no es capaz de replantearse seriamente liderazgos, programas y rumbo político para ganar las elecciones de 2027 por mayoría absoluta, revirtiendo a su favor la distribución de electores y escaños del Bloque Conservador en Les Corts, y en un plazo de tiempo récord, las instituciones de autogobierno del pueblo valenciano seguirán secuestradas por el “ordeno y mando” de la calle Bambú. Y en esta ocasión quien mandará, en vez del gobernador civil ‘berlanguiano’, será de nuevo el comisari@ polític@ que, con toda seguridad, no será valencian@.