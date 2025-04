La reconstrucció emocional de l’Horta Sud

Mig any després de l’atroç DANA que va arrasar la nostra comarca i superada la fase de l’emergència més immediata, els municipis de l’Horta Sud estem iniciant allò que s’ha anomenat la reconstrucció. La catàstrofe va destruir milers de vivendes i negocis, així com centenars d’infraestructures que serà necessari reparar, replantejar o tornar a edificar.

Però hi ha una altra reconstrucció molt necessària, que és l’emocional. La que ens ha d’ajudar a superar el dol individual i col·lectiu per les pèrdues de tantes vides humanes i el trauma que han generat les vivències tan dures a les quals milers de persones s’enfrontaren el dia 29 d’octubre de 2024 i les setmanes posteriors. La Mancomunitat de l’Horta Sud està traçant tota mena d’aliances amb institucions i organitzacions que puguen ajudar a eixa imprescindible reconstrucció emocional.

Una de les institucions que més s’ha bolcat amb l’Horta Sud és la Universitat de València. Al cap de pocs dies de la DANA, va impulsar el projecte Salvem les Fotos per a rescatar imatges de les famílies afectades per la barrancada, a través de professionals i voluntariat així com una xarxa de laboratoris de campanya. La Mancomunitat col·labora aportant l’espai del Museu de l’Horta Sud o gestionant la prestació d’altres espais com el Castell d’Alaquàs, de titularitat municipal, a més de dotar aquests punts de material bàsic higiènic, ajudar en la difusió del projecte o encarregar-nos d’aconseguir l’allotjament del voluntariat que arriba de distintes ciutats espanyoles, entre altres tasques que van apareixent.

També amb la UV compartim el projecte de rescat dels patrimonis familiars, que ha promogut l’Associació de Conservació i Restauració d’Espanya (ACRE) amb una subvenció del Ministeri de Cultura. Amb ell un equip de professionals tractarà d’intervindre en peces de patrimoni personal que, en aquests sis mesos, han estat dipositats en els laboratoris de ‘Salvem les Fotos’ i també en els objectes que les famílies estan aportant, a través de la convocatòria que hem fet la Mancomunitat i una desena d’ajuntaments col·laboradors.

Una altra de les nostres col·laboracions amb la UV, en matèria de reconstrucció emocional, és el projecte de Save de Children per a diagnosticar la situació de la infància en la comarca arran de la DANA, en el qual treballa un excel·lent equip de professionals de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, que compta amb la col·laboració de l’àrea social de la Mancomunitat. Considerem aquest estudi vital per a proposar després programes dirigits a un dels sectors més vulnerables de la societat, les xiquetes i els xiquets.

En el terreny de la salut mental, som entitat col·laboradora i una de les seus del ‘Programa d’afrontament psicològic en les empreses i els negocis davant la situació de crisi provocada per la DANA’, llançat pel Col·legi Oficial de Psicologia, amb el qual es pretén oferir el teixit econòmic ferramentes per a assumir el que ha passat i prendre les decisions que ara pertoque referent a la continuïtat de l’activitat.

També la Mancomunitat forma part del projecte SOM, impulsat per la falla Convento Jerusalén i la Junta Comarcal Fallera de l’Horta Sud, així com altres organitzacions, a través del qual es va fomentar la celebració de les Falles 2025 en la nostra comarca com a element per a contribuir a la socialització i portar alegria als nostres carrers, a més d’ajudar a la recuperació econòmica els casals, que són agents vertebradors dels nostres pobles.

I a totes aquestes iniciatives sumarem aquelles que vinguen en el futur per part d’institucions i professionals acreditats perquè saben que d’aquesta crisi sols eixirem treballant de forma conjunta i amb la col·laboració de persones expertes. Les nostres portes estan obertes i el nostre personal està a disposició de la comarca, dels ajuntaments, dels negocis i de les famílies.