La realitat, a vegades, no és coneguda per tota la gent. En alguns casos, ni tan sols s’ensenya. Així que, quan apareix, és motiu d’alegria. Hi ha una locució que descriu la circumstància. Es tracta de ‘vore la llum’. Indica que alguna cosa es fa pública. També informa del naixement de projectes o persones. M’agrada l’expressió perquè la claror escampa optimisme. No vullc que m’amaguen la llum, sobretot si conec que ho realitzen.

Mentrimentres escrivia l’article, novament em va tocar esborrar moltes línies. La setmana passada la causa fou la mort del Papa. Esta és el tall generalitzat de la llum. Va sorprendre’m preparant el menjar per a celebrar amb la quadrilla el dinar de Pasqua de Sant Vicent. No esperava que la ràdio de piles fora el centre de la reunió. Soc dels qui l’escolte cada dia, encara que ja no estic acostumat a fer-ho col·lectivament. Recordí el colp d’Estat del 23-F. Vaig viure aquell instant amb els pares i el meu germà al voltant del tendur i de les ones radiofòniques. El millor de tota la jornada, a més del dinar compartit, és quan es va ‘vore la llum’. En eixe moment, casualment o no, voltejaren les campanes. L’alegria va esclatar. Independentment de l’origen de l’apagada elèctrica, em quede amb el fet que el creixement desmesurat del consum d’energia facilita que passen estranys esdeveniments. M’afecta que un dia després, on pareixia que tots anaven a una, torne l’enfrontament. La ciutadania comença a fartar-se’n. Simplement demana ‘vore la llum’ i que s’explique realment què ha passat.

Ara es complixen 6 mesos de la dolorosa barrancada. La necessitat de calmar el dolor és prioritària. La tragèdia sempre estarà en el cor, però les víctimes desitgen que hi haja justícia i reparació. És a dir, necessiten també ’vore la llum’ a través de la veritat. No la tindran fins que el president assumisca la seua responsabilitat. La reconstrucció no ho és tot. A més, Europa ha d’escoltar les persones damnificades amb dignitat i respecte. Demostra una falta de sensibilitat obligar-les a desplaçar-se a Brussel·les per a entrevistar-se amb la presidenta de la Comissió Europea von der Leyen, quan ella ha estat a València estos dies.

En definitiva, fem per ‘vore la llum’ i reclamem que ens la mostren. La il·lusió ben guardada il·lumina gratament el cor i fa no perdre felicitat.