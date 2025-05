Mazón confiesa

Mazón puede presumir de tener la conciencia limpia porque nunca la ha usado. Ha convertido el Palau de la Generalitat en un hospicio para la miseria moral. Su sentido moral le permite percibir la virtud y saber eludirla. Su sentido inmoral le capacita para percibir la indecencia y saber disfrutarla seis meses después de la tragedia. Aunque Carlos Mazón políticamente sea un cadáver de permiso, es difícil hablar de él sin usar superlativos negativos, pero lo intentaré. Hace bueno aquello que decía Mark Twain de que una de las diferencias más notables entre un gato y una mentira es que el gato sólo tiene siete vidas.

Insensible al dolor de las víctimas, todas esas cualidades morales le han permitido aguantar medio año reteniendo el poder a cualquier precio, incluido el desgaste para su propio partido o las concesiones a la ultraderecha. Ahora se aferra con todos sus tentáculos al timón que abandonó en la aciaga jornada del 29 de octubre y piensa que tal vez le pueda servir para otro barco. Que nadie descarte nada, más extraños virajes y viajes se han visto en política.

Pero que no se le olvide a Mazón que precisamente por estar en la cima, está al borde del abismo. Porque el pasado nunca acaba de pasar y jamás desaparecerá de su cabeza. Lo vimos la noche del 29 de abril. Cuando ya el gran apagón estaba casi solucionado y el suministro eléctrico restablecido al 70 %, Mazón solicitó lo que no pidió el 29 de octubre, que el Gobierno se hiciera cargo de la emergencia. Y al día siguiente excusó su asistencia a la inauguración del congreso del PP europeo, del que formalmente era anfitrión, con el pretexto de que tenía que hacer lo que no hizo en la siniestra tarde del Ventorro, trabajar. Ambas actuaciones equivalen a una confesión de parte. Los jueces hablan por sus autos, los políticos confiesan con sus actos.