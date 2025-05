Theodor Kallifatides a València

Als 77 anys, després de viure cinquanta anys a Suècia, Theodor Kallifatides, nascut a Grècia el 1938, decideix vendre l’estudi on escriu, la cau dels llops com l’anomena, i fer un viatge al país d’origen amb l’esperança de trobar un nou estímul perquè pateix un bloqueig creatiu. Després d’una nombrosa obra escrita en suec (poesia, assaig, novel·la, teatre) amb la clara intenció d’integrar-se en la societat sueca, ell i la família, visita el país natal i, per obra de l’alquímia lingüística i identitària, torna a escriure de nou, en esta ocasió en la llengua materna. Aleshores, ens regala un seguici de llibres imprescindibles per l’honestedat dels dubtes i la sinceritat de les seues reflexions i angoixes existencials.

Angoixes que són, al capdavall, les que pateixen aquells que han fugit d’un país i han hagut d’adaptar-se a una altra llengua, una qüestió que en el cas d’un escriptor és especialment complexa. Kallifatides, que és considerat un autor d’èxit a Suècia, expressa amb valentia les paradoxes de l’emigrat, va arribar quan tenia 26 anys, i com el pas del temps, la mort i la decadència, acompanyades dels canvis socials, econòmics i culturals, afecta els espais íntims i familiars que ha conegut.

Reflexiona aclaparat per l’ambivalència dels dos països que han configurat la seua existència: Grècia, el país de la infantesa, la joventut, els amics i la família de procedència, i d’altra banda, Suècia, on ha format una família, ha passat gran part de la vida i ha triomfat com a escriptor. I sobretot el drama de l’emigració: és un suïcidi parcial, no et mors, però moltes coses moren a dintre teu, entre d’altres, la teua llengua, perquè la llengua també són les persones, els amors, les ciutats on s’ubiquen els records de la memòria, escriu.

Totes estes raons fan que la seua literatura, biogràfica, assagística, dietarista, intimista, tant se’n fa els adjectius, siga molt estimada arreu del món i especialment a Espanya, publicada en castellà i català per Galàxia Gutenberg. En un país més enllà de la finestra (2023) escriu: "L’experiència de cada poble es conserva en la seua llengua. És la lava que brolla del volcà de la seua ànima". Hui hi serà a la Fira del Llibre de València per a rebre el Premi Internacional i signar exemplars. Un gran luxe i un gran encert de l’organització.