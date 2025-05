Indigno olvido de Europa

Núñez Feijóo, Von der Leyen y Manfred Weber, en el congreso del PPE de València, esta semana. / Europa Press

«No entendemos la vida que vivimos porque intentamos entender una vida que no vivimos». Podría llenar este artículo de frases anotadas de Theodor Kallifatides. El pensador sueco de origen griego es uno de los descubrimientos editoriales de los últimos años. Sus libros, sencillos y sin peso aparente, representan uno de los acercamientos más certeros a este mundo desorientado y de identidades difíciles, como la suya. Kallifatides es la estrella internacional de esta Fira del Llibre. Hoy estará en los jardines de Vivers de València. Ha aceptado después de la gran riada y dentro de una serie de actos que también lo llevará a Gandia la semana próxima. No sé qué traerá en su mochila. Sé que necesitamos reflexiones sugerentes para intentar entender el dolor que vivimos.

«He entendido que las palabras son el mejor consuelo». Seis meses después, aún nos sorprendemos con lo que pasó en la gran riada. Seis meses después, aún aparecen datos reveladores que nos acercan al nudo de la jornada negra. El estudio de la Universitat de València, Aemet y Avamet que Minerva Mínguez y Rafel Montaner han deshuesado los últimos días en este periódico ayuda a una interpretación más completa y compleja. Si alguien esperaba señalamientos directos, no es el caso. No es el papel de la ciencia, ni siquiera en estos tiempos ruidosos. Lo que sabemos con mayor exactitud ahora, guste más o menos a unos u otros, es que ni la presa de Forata, donde estaban las miradas de los dirigentes políticos por su riesgo de colapso, ni el barranco del Poyo en el punto de su caudalímetro (Riba-roja del Túria) soportaron los mayores niveles aquella tarde, sino que fueron las ramblas aguas abajo, Horteta y Gallego, hermanas menores del Poyo, las que propiciaron los mayores aportes al unirse con el barranco principal en la llanura de l’Horta Sud donde confluyen.

Esta nueva realidad acota más lo que sucedió, pero no cambia demasiado sobre las responsabilidades políticas de aquel día, porque lo que el Plan Especial de Inundaciones dispone es que, ante la situación de aviso rojo meteorológico e hidrológico, debía haber existido una vigilancia exhaustiva y directa de los barrancos por parte de las instancias públicas (agentes medioambientales, bomberos, guardias civiles, policías locales…) que no se produjo. El Cecopi no se convocó hasta pasadas las 15.00 horas y se reunió a las 17.00, cuando ya todo estaba sucediendo. Por eso, el hueso de la investigación judicial está en determinar las causas de una respuesta y una alerta a la ciudadanía que fueron «tardías y erróneas», según lo razonado por la magistrada responsable de la instrucción judicial.

En los duelos se dispara primero y se piensa al día siguiente, si acaso. Es la peor estampa de este presente

«El peligro en todas las cruzadas es convertirte en lo que combates». Es el riesgo cuando el debate político se pudre y la reflexión empieza a quedar orillada, porque lo que importa es el choque de interpretaciones, el tiroteo de responsabilidades, la guerra de relatos. En los duelos se dispara primero y se piensa al día siguiente, si acaso. Es la peor estampa de este presente: alejados de cualquier intento de comprensión, porque estamos en lo otro, en la cruzada. Si estamos así es porque los principales responsables de la gestión política del día negro han preferido desde el primer momento la batalla antes que la reflexión. Conviene no perderlo de vista. Así, seis meses después, el president de la Generalitat ha de jugar al escondite: entrando por garajes y puertas laterales, evitando los grandes actos de comunión social (las fallas, la Magdalena, la romería de la Santa Faz…) y siendo recibido de reojo porque su presencia lo distorsiona todo, en el sentido de que hace que el centro sea su sola presencia, su papel en el 29-O y su futuro.

Si se celebra en tu reino una magna reunión de líderes de toda Europa, con mandatarios de grandes países e instituciones, como Ursula von der Leyen y Friedrich Merz, si además son de tu partido y organizan una cena de postín y esta no puede ser más que ‘en secreto’ (informada a posteriori) porque tú estás, quizá es para reflexionar sobre lo que piensan de tu presencia. Supongo que esas disquisiciones se hará Carlos Mazón ahora que ha tomado tiempo y distancia en Estados Unidos.

«Solo hay un modo de vivir, como tu alma aguante». Supongo que esas reflexiones hará también alguien en el PP valenciano, porque en ningún caso puede asumirse como normal que se celebre un foro como el del PPE en el lugar de la mayor catástrofe natural en décadas en Europa y nadie de esos poderosos líderes, empezando por Von der Leyen, acuda a pisar la zona del dolor y ni siquiera dedique a esa tragedia una frase en su discurso. Una vergüenza, por mucho que el apagón haya servido para desviar atenciones. Es la gran ventaja del tiempo: ofrece siempre oportunidades. Mazón sabe de qué va esa partida.

«Nadie me ha decepcionado con tanta frecuencia como yo mismo». Las últimas palabras de Santiago Abascal sobre Pedro Sánchez ilustran la etapa política actual, con la razón arrinconada por la rabia. «Se tiene que ser capullo […] Poco lo insultan». El insulto es el rostro del odio. El insulto es la forma verbal de negar la existencia del otro, porque frente a él no cabe el debate, solo la devolución del golpe verbal o la violencia. O el silencio. Siempre el silencio como arma destructiva. O buscar, como Kallifatides, «el talento de permitir a las pequeñas alegrías paliar las grandes tristezas». ¡Suerte!