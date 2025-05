Nostalgia de otro tiempo

Feijóo y Mazón, durante el congreso del PP europeo en València. / Europa Press

En estos tiempos de inesperadas catástrofes deberíamos convenir en el término medio la solución. No hay respuestas fáciles a los grandes retos, pero las posiciones extremas no son la mejor compañía para ello. En la política hoy, menos aún. El progreso avanza tan rápido que nos quedamos atrás; una de las grandes incoherencias de esta época. El Partido Popular Europeo, que gobierna en la Unión, celebró su congreso en la ciudad de València sin ánimo alguno de atender a la tragedia más importante de este siglo. Sin pena ni gloria pasó la riada por el cónclave, como el president de la Generalitat.

Y eso que no faltaron avisos catastrofistas, como el de José María Aznar que intervino para advertir de que España está viviendo un «retroceso democrático». No porque el PP aún respire en la nostalgia del franquismo y pacte con la derecha extrema que todo lo niega, sino por el Gobierno. Debe ser que la prosperidad social, económica y política en este país la pintaría un ejecutivo con Vox. Debe ser que, mantener en sus responsabilidades y no exigir su marcha a quien ha mostrado la mayor irresponsabilidad política conocida es el mejor ejemplo de calidad democrática; porque eso es lo que están haciendo con los suyos aquí. Debe ser que, expulsar a un edil del partido y pasar a la condición de no adscrito para luego recuperarlo por la estabilidad del gobierno local es de tener grandes principios democráticos; como ha pasado en el Ayuntamiento de València, ciudad que albergaba la gran cita popular.

Escucho Sweet Dreams, retrocedo treinta años y vuelvo a la pista de Ku Manises cuando bailar también era la libertad. Cuando veíamos el mundo como un lugar seguro que avanzaría con luz porque creíamos que ciertos principios eran inquebrantables. Y aunque hoy parezca que todo eso se pudiera desmoronar, como si dormitara entre pesadillas, me niego a creer que el futuro de la sociedad lo decidirán quienes añoran nuestro pasado más oscuro. La perspectiva es la idea del progreso social sin renunciar a la esencia de esos valores eternos sobre los que se afirmó la democracia. Mi nostalgia es el dulce sueño de Annie Lennox.