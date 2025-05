La crisis de la vivienda

Edificio que ha comprado la sociedad de inversión Ktesios por 9 millones. / MA Montesinos

La compra por un fondo de inversión de un edificio de protección oficial con 134 viviendas en València para su explotación en alquiler es la última advertencia sobre la escasez estructural del parque inmobiliario en la Comunitat Valenciana. El coste de la vivienda se ha desbocado en la capital con subidas en los barrios que rodean el centro de hasta el 25 %, y la falta de espacio disponible para obra nueva en el término municipal de València ha disparado los precios de compra y alquiler en el área metropolitana, donde por primera vez en años resulta imposible encontrar ofertas asequibles. La saturación del mercado que recogen desde hace tiempo los principales portales inmobiliarios está provocando, a su vez, alternativas habitaciones de todo tipo, desde las más flexibles hasta las más precarias.

Los primeros indicadores de este 2025 reflejan como la demanda para adquirir una vivienda en propiedad se ha visto impulsada por una mayor facilidad de acceso al crédito como consecuencia de una política monetaria menos restrictiva por la bajada de la inflación. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el precio de la vivienda se ha incrementado un 8,7 %. Las provincias de Valencia y Alicante lideran la subida autonómica con un 10,1 % de suma interanual y en la de Castellón el aumento se queda en el 3 %.

Esa espiral alcista ha roto el mercado, pues el parque inmobiliario de la Comunitat Valenciana necesita 632.000 casas a precios asequibles para no sobrepasar el 30 % de la tasa de esfuerzo que la ley por el Derecho a la Vivienda indica que no se debe superar para que las rentas de un hogar no vayan destinadas totalmente al pago de un piso y sus gastos. Al actual déficit de obra nueva y de pisos de segunda mano, hay que añadir la rápida expansión demográfica que se acelerará en los próximos años, aumentando los problemas derivados de la insuficiente oferta si no se incrementa la construcción de manera significativa.

El coste del alquiler también ha alcanzado el máximo histórico en el conjunto de la Comunitat Valenciana, que con la oferta más baja que ha habido nunca, los precios marcan máximos históricos y la competencia por poder acceder a una vivienda es feroz. Sin inversores ni propietarios, ese mercado parece difícil que se recupere, sobre todo porque las medidas de las administraciones no mejoran la situación, pues el propietario sigue sin sentirse amparado frente al inquilino. Un campo abonado para la entrada de los fondos de inversión, con la consiguiente falta de una ordenada regulación urbana.

Los centros de investigaciones demográficas adelantan que en la próxima década se van a instalar en la Comunitat Valenciana un millón de inmigrantes, al que hay que añadir los miles de jóvenes pendientes de su natural proceso de emancipación. Aunque todo apunta a una recuperación en la construcción de viviendas, el déficit acumulado sigue siendo considerable, por lo que las señales de una mejora estructural del mercado inmobiliario tardarán en vislumbrarse, mientras que los estudios indican que las dificultades de acceso a la vivienda, particularmente para los jóvenes, se prolongarían durante al menos un decenio.

El plan estratégico (Perte) de industrialización de la vivienda, con el reciente anuncio que la ZAL del puerto de València acogerá la nueva Ciudad de la Industrialización de la Construcción, aborda esta crisis desde el punto de vista de la inversión pública, aunque el rompecabezas persiste en las trabas a la concesión de suelo para edificar vivienda asequible. Aportar nuevos recursos públicos no modifica la realidad, a menos que ese Perte se acompañe de los cambios normativos necesarios para desatascar el mercado.