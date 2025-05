No quiero caerles mal pero…

Kara Sofía Gascón / Javier Lizón / Efe

Y de repente me descubro extasiado frente a la televisión aplaudiendo a un chaval de veinte años que está harto: “La gente no tiene ni puta idea de fútbol”. Les aviso, se viene un camino de piedras.

Hoy alzo mi espada contra la ‘cultura de la cancelación’ que florece imparable en redes sociales y lo hago para agitar conciencias porque me he levantado provocador: Hay días que pienso que el puritanismo de internet puede ser tan tóxico como el infecto fascismo que progresa de un tiempo atrás. Ambos invaden la sociedad, aunque ves a saber qué fue primero, si el huevo o la gallina, y hasta me apetece decir que parecen polos opuestos que se atraen, pero no quiero caerles mal tan pronto.

Al barro: tema ‘El Odio’, el libro sobre José Bretón, el malnacido que asesinó a sus hijos y cuyos cadáveres quemó después. Seré claro, defiendo la libertad de una editorial a querer editar esa porquería de libro y defiendo la libertad de una librería a negarse a venderlo. Hasta defiendo a la editorial si cambia de opinión y no lo edita. Me molesta escuchar en televisión que la dichosa editorial quiere ganar dinero con ese libro, como si las televisiones no estuvieran montadas para ganar dinero… Cuando las televisiones se pasan un mes contándonos movidas sobre Daniel Sancho en Tailandia, y hasta defendiéndolo tras asesinar a una persona y cortarla en pedazos para ocultar el cadáver, ¿lo hacen por altruismo o porque ese morbo genera audiencia que convierten en dinero?

Montaje sobre 'El Odio'. / ED

Me cansa la hipérbole constante porque es la antesala de la cancelación y me asusto cuando se mete de lleno en la vida real aunque en el caso de José Bretón está más justificado que nunca. No volveré a comprar un libro de esa editorial, intenta decir uno, y analizas cómo lo redacta y te dan ganas de responderle “no has leído un libro en tu vida, Julio”.

No es en absoluto comparable, pero me acuerdo del caso Karla Sofía Gascón, que escribió hace tiempo unos tuits que le delatan como mala persona y por ellos la industria del cine de USA le da la espalda… Repito: la industria del cine de USA, que no le planta cara a Israel por su genocidio en Gaza, juzga si una persona es buena o mala y decide si merece un reconocimiento profesional ¡Oigan, que se puede admirar al artista y no a la persona! Lo mismo ha pasado con Vargas Llosa y hasta con el Papa. “Un rojo menos”, he leído. Ya ven, no está permitido ser el Papa de la Iglesia Católica y de izquierdas… Da que pensar, ¿verdad? En fin, matadlos a todos que Dios sabrá reconocer a los suyos.

La industria del cine de USA, que no le planta cara a Israel por su genocidio en Gaza, juzga si una persona es buena o mala y decide si merece un reconocimiento profesional

El tema es serio porque las redes ya no son para lucir palmito, ahora nos enteramos de una posible tregua entre Ucrania y Rusia por la cuenta de Twitter de Donald Trump… Si en redes sociales no somos capaces de hacer entender a la gente que el dolor de una víctima no puede convertirse en ley, tenemos un problema serio. Lo dijo Juan del Val en El Hormiguero y tiene razón. De ahí a que Puerto Hurraco sea la norma queda un peligroso paso. Por eso aplaudo a Gavi, el jugador del Barça, que cuando le preguntan qué le parece la etiqueta que le ponen de futbolista duro que con balón no hace gran cosa, responde desafiante: “Mucha gente cree que no sé jugar a fútbol, pero no tienen ni puta idea”. Mis respetos, que entre ‘buenismo’ y ‘malismo’, aquí no hay quien viva.