Crónica parlamentaria

Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE

El pasado 8 de abril se registró en el Congreso de los Diputados una petición avalada por 84.485 personas en la que se reclamaba que se aborde la reforma del Reglamento del Congreso para que se garantice que los debates parlamentarios discurran, sin menoscabo de la libertad de expresión, en un marco de respeto, sancionándose la utilización de insultos y/o de lenguaje vejatorio. Tuve la suerte de acompañar a Rosa Estevan, promotora de esta iniciativa, al Registro del Congreso de los Diputados. Personalmente dicha experiencia fue enormemente positiva pues me permitió conocer desde dentro el funcionamiento de lo que debería ser el templo de los debates y la casa de todos. Llegamos a la carrera de San Jerónimo y observamos unas medidas de seguridad muy grandes debidas a que se celebraba un acto institucional con la presencia de los Reyes de España en el Día Internacional del Pueblo Gitano. Pudimos acceder al registro gracias a la amable atención de las fuerzas de seguridad, de los ujieres y del personal de administración. Una vez registrada la petición comimos en el restaurante del Congreso. Allí, políticos e invitados departían en distintas mesas.

A las tres de la tarde, accedimos a la tribuna de invitados del Salón de Sesiones. Se debatía una Proposición de Ley relativa la pobreza visual. Nos ubicaron justo enfrente de la presidencia. La belleza del Hemiciclo me sorprendió gratamente con una magnífica vidriera de cristal en forma de abanico en el techo. A ambos lados de la mesa presidencial llamaban la atención dos cuadros. A la izquierda María de Molina presentando a su hijo en las Cortes de Valladolid. En mi caso me sentía, como el pequeño, asombrado de ver el lugar donde se toman decisiones trascendentales. A la derecha El juramento de los diputados de las Cortes de Cadiz en 1810, una alegoría al nacimiento de la democracia. Justo a mi espalda, en la pared, se veían perfectamente dos orificios de bala fruto de los disparos de Tejero. Al verlos sentí un escalofrío y una gran tristeza de que reciban votos sus herederos. Acompañando a los cuadros, dos enormes estatuas representan a los Reyes Católicos, simbolizando la unidad. En la bóveda, junto a Isabel II, pintores, escultores y arquitectos prestigiosos son testigos mudos de las deliberaciones de sus señorías, que con demasiada frecuencia no transcurren con la educación deseable.

Mientras escuchaba las intervenciones pensaba que todos los políticos no son iguales. Los había que hablaban únicamente dirigiéndose a los suyos, sin capacidad de convicción. Algunos se ajustaban al tiempo de que disponían y otros se pasaban, siendo advertidos por ello. Por momentos pensaba que aquello era un diálogo de sordos. El representante de un grupo parlamentario, que se caracteriza por su tono bronco, habló de temas que en nada tenían que ver con el orden del día; al parecer es práctica habitual. Mientras se efectuaban las intervenciones, la mayoría de los parlamentarios estaban consultando el móvil, calculé que un 70%. Ellos lo justifican diciendo que es su instrumento de trabajo. Me llamó la atención un diputado que escribía a mano en un folio; me sentí identificado con él. Otros trabajaban con portátiles o iPads. Algunos estaban hablando y muy pocos prestaban atención a los oradores. Por un momento me recordaron a los alumnos que en las clases usan indebidamente la tecnología y no atienden al profesor. Era constante la entrada y salida de sus señorías; ello se debe, según nos explicaron, a que tienen programadas muchas reuniones y comisiones.

El colorido del Hemiciclo es especial; dominan los tonos marrones, granates, amarillos, dorados y verdes. La variedad cromática me hizo pensar en la riqueza de la diversidad. Me llamaron poderosamente la atención las dieciocho columnas que bien podrían denominarse los pilares de la democracia. Me encantó escuchar a parlamentarios que utilizaban el euskera o el catalán. En una pantalla se reproducían sus palabras en castellano. Para los que amamos la cultura, la España plurilingüe es un tesoro que no podemos perder.

Finalmente salimos del Congreso y durante un rato paseamos por las calles de Madrid. Mientras caminaba me preguntaba si la iniciativa presentada serviría de algo. Me siento cansado de la crispación política que algunos fomentan, intentando enfrentarnos. Para ellos el ruido, en forma de lenguaje vejatorio, el menosprecio y el insulto son armas habituales. Pensé en la infinidad de compañeros que diariamente se esfuerzan por transmitir valores y fomentar un espíritu crítico en sus alumnos. Ojalá que la política interese a nuestros jóvenes y las firmas presentadas sirvan para desterrar la mala educación de algunos parlamentarios y eliminar los insultos, porque son el arma de los necios.