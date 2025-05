Los estudiantes 'aprietan' al alcalde de Massanassa

El alcalde de Massanassa, el popular Paco Comes, tiene fama, por su carácter afable, de desenvolverse bien en casi todas las situaciones. El jueves, no obstante, reconoció que los alumnos y alumnas de tercero de Primaria del Col·legi San José i San Andrés le 'apretaron' en su visita a la casa consistorial. 'Han fet molt bones preguntes', reconció Comes. 'Gràcies al col·legi per ensenyar-los quin és el paper d’un ajuntament i quines funcions fa'.