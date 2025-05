Conversación mística y meditación para tarde de fumata blanca

Lucía Feijoo Viera

Como todo anda muy revuelto no sé si los teólogos están para discernir si, tras la muerte del cuerpo corrupto, el alma del salvado llega inmediatamente a la presencia de Dios o si debe pasar algún trámite burocrático. Antes, San Miguel pesaba las almas, ahuyentando a lanzazos a un molesto dragón que era demonio disfrazado, como en halloween. Pero ahora la cosa se debe haber complicado y la exigencia de credenciales, convalidación de indulgencias, firmas electrónicas y cambios continuos de contraseña, tiene que haber convertido en un infierno la entrada en el cielo. Así está el mundo, el demonio y la carne. Y es que, como suelen decir tecnólogos y tecnofachas, no se puede poner puertas al campo, siquiera sea un campo de etéreas nubes.

Todo esto lo digo porque, tras haber leído el eterno libro de Cercas y llegado a la conclusión de que qúe lástima y qué modo de desperdiciar una gran idea y un acceso privilegiado al mismísimo Papa, la pregunta por la eternidad sigue siendo esencial para quien necesite hacérsela. Esto es tautológico, por supuesto, pero es que la religión es siempre tautológica, al menos la fe que compartimos creyentes católicos y ateos católicos, porque sólo tiene fe quien tiene fe y sólo puede tener fe quien ya tiene fe. Pero, en fin, como creo que Bergoglio la tenía, lo imagino en cháchara tranquila, en el entrevero de las puertas del Paraíso, con su antecesor San Pedro, hombre de lagunas más que de teologías.

-¿Qué tal, Francisco?.

Y Francisco, porteño, le contesta con tango:

-¡Qué cuadro compañero!

Y aprovechando que la tarde está en calma y el músculo duerme, habrán devanado la conversación, mientras llega hasta ellos la fumata blanca que concluye esa molesta interinidad de la que tantos Pontífices se han quejado.

Lo mismo les quedan 9.000 millones de años o más, que no son nada como se le ponga entre ceja y ceja, por no decir en otro sitio, a la Santísima Trinidad. Nadie se alarme, tal que sea feroz abogado cristiano: Francisco ya dijo que el cielo no es sitio sino estado. No sabemos lo que es eso, pero nos vale para ir tirando en la desesperanza de la esperanza. Que lo mismo no hay nada. Pero pudiera suceder, como pensaba Walter Benjamin, ateo y coherente, que cualquier segundo puede ser aquel en el que llegue el Mesías. Y es que en la modernidad sólo han dicho cosas sensatas sobre la fe los ateos. Vuelvo: estábamos en lo del sitio no, estado sí. Bien: lo malo es que a ver si va a ser que en el cielo también puede haber un golpe de estado. Invito a teólogos, canonistas y doctrinos a examinar la rebelión luciferina bajo esta luz: aquello fue un golpe de estado parado por los fieles querubines, serafines, tronos, dominaciones, potencias y arcángeles. Aunque también es verdad que la historia la escriben los vencedores y mira si han tenido siglos para hacer de la Biblia un best seller.

Regreso. Hablan:

-Entonces, Francisco, ¿qué pasa por la tierra?

-¡Ay Simon, Simon! Verás: la tierra ya no es un sitio, sino un estado, Un estado de sitio, en realidad.

-No lo entiendo.

-San Pedro, muy listo muy listo nunca fuiste. San Pablo te dio cien mil vueltas. Aunque me cae mal, tan listillo.

-No digas eso, alma de Dios, que aquí todos estamos depurados de mundanas habladurías.

-Lo que tú digas, pero el caso es que abajo, entre Trump, Putin, el chino, Maduro, el coreano, Milei, los reyes de golfo y la mitad de los obispos, tienen aquello hecho un camarote de los hermanos Marx.

-¿Carlos Marx?

-No, ese escribía encíclicas de carácter social de verdad y no como otros aficionados, tan ensalzados en las últimas horas.

-¿Y el Sínodo?

-Hombre, algo había que hacer para matar el rato.

-Pero si tuvieras que resumir…

-Pues, ilustre antepasado, colega insigne, te diría que esta semana, por ejemplo, hay tanta cosa de la que hablar –nuevas guerras, genocidio en Gaza, los problemas de Trasvase Tajo-Segura, parones en trenes…- que sólo se puede hablar de dos cosas en serio: el Cónclave y Mazón.

-Huy, lo de Mazón es muy triste: empezamos por él –nos lo recomendó la Cámara de Comercio de Alicante- un plan de reconversión para cambiar los ángeles de la guarda por IA. Algo salió mal. Intentamos resetear y provocamos un apagón que no se veía desde Pentecostés. Lo que no había en mi época era Cónclave.

-Pues es una reunión de hombres ancianos, a menudo obsesionados por el sexo, que se juntan para hablar de sus cosas en un sitio muy bonito. Se reúnen con la excusa de elegir mi/tu sucesor, en medio de galas y galanuras de antiguos rituales de gran belleza e infinita pesadez. Un espectáculo misterioso muy apreciado por influencers, programas sobre marcianos y millones de vaticanistas. Los cardenales tienen prohibido los móviles. Antaño se amaban con estiletes y sutiles pócimas y ahora con perdurables dimes y diretes esparcidos por innúmeras redes…

-…eso es porque serán pescadores de hombres.

-Sí, eso será. Bueno, el caso es que mientras si sí o si no, hablamos de sede vacante; aunque la verdad es que esta vez el cónclave ha sido bastante rápido, que no están los cardenales para mucha parsimonia.

-¿Entonces se ha acabado la sede vacante?

-Sí, ya tenemos sucesor. Y no, no es Mazón, aunque Feijóo opinaba que no era una mala opción. En especial porque Mazón es, en sí, una sede vacante, ni él ya es él ni su casa es ya su casa. Es un ser inercial que sobrevive abusando de su legitimidad de origen, pero con el alma muy desgasta en su legitimidad de ejercicio. Si lo hubieran elegido se podía haber llevado a Vox de camarlengo o penitenciario.

-Los de ahora habláis raro.

-¡Y tanto!

-El caso es que el Protodiácono ya ha publicado a nuestro colega,

-¿El qué?

-Protodiácono.

En esto son interrumpidos por el vuelo lento, cansino, enfático, de una paloma, que les grita, mientras asciende:

-Quo vadis?

-!Anda: el Jefe! Se ve que vuelve de hacer Papa.

-¿Y no podía haberse pasado por Ucrania, Gaza, Sudán o Lampedusa?

-Eso debe ser competencia de otro Dicasterio.

-Lo mismo.

-Bueno, Francisco, ¿y quién es este que han elegido?

-El Espíritu Santo ha optado por un americano, de Chicago, como Al Capone.

-¿Al Capone?

-Sí, un tipo con sensibilidad social.

-¿Sinodal?

-A su modo. Pero yo no me fiaría de su alma. Este es un moderado.

-¿Y eso que significa?

-Que cada uno puede interpretar sus gestos y forma de vestir como Dios le de a entender.

-Tú sabrás. En mi época nos limitábamos a andar sobre las aguas y cosas así.

-Simón Pedro, no le des muchas vueltas. Lo que tenga que ser, será.

-Eso me dijo el otro día Calvino.

-Se ha puesto de nombre papal “León”.

-¡Jesús con los animalistas!

-Y es agustino, como Lutero.

-¡Ah, ese viejo bribón, tan dado a la cerveza! Pero lleva cuidado con San Agustín que tiene muy mala leche y vive obsesionado con el pecado. Mandel, aquel señor tan aburrido que sólo comía guisantes también era agustino.

A Francisco ya le aprietan los zapatos:

-¿Sabes si me queda mucho para entrar al estado celestial?

-Ignoramos cuándo soplará el Espíritu. Ni de dónde vendrá su resuello.

-De El Ventorro sería lo suyo, que es patria de misterios y región de nuevas de glorias.

-No te digo yo que no. Pero aquí aprenderás que no hay que tener prisa.

-Así va el universo y la Providencia.

Francisco se conforma y tararea, nostálgico: “Y aunque el olvido/ que todo destruye/ haya matado mi vieja ilusión/ guardo escondida/ una esperanza humilde/ que es toda la fortuna/ de mi corazón” San Pedro, fatigado pero hecho a todo, inquiere, con un frufrú de llaves:

-¿Es una letanía lauretana?

Francisco le responde, distraído por una turbulencia provocada por el cambio climático:

-No. Es un tango de Gardel.

Pedro, preocupado por si canta un gallo, le responde:

-Viene a ser lo mismo.

Y Francisco imagina que el cielo es un lugar donde, a todas horas, podrá ver en la televisión partidos de fútbol. Confiando en que al nuevo no le domen demasiado pronto y sepa dar los zarpazos oportunos.

-Amén. Musita moderadamente ex catedra.