Desolación en el apagón

Un vecino de València, en plena calle sin luz / Germán Caballero

El pasado lunes se produjo un apagón sin precedentes en la península ibérica. Fuimos conscientes de la dependencia que tenemos a la luz eléctrica hasta el punto de encontrarnos sin saber qué hacer sin la apreciada luz artificial. Al mismo tiempo, hubo postales de esa situación que dieron la vuelta al mundo, pues volvimos a los 90, a mi infancia, donde se compartía y se jugaba en los parques, hablando con los vecinos, sin la distracción de unas pantallas que evitan, a día de hoy, el contacto interpersonal y disfrutar el momento presente en lo cotidiano, más allá de la práctica de la meditación, de la que me declaro fan número uno para mantener la calma y que en el apagón dicho se pasó, también me salvó.

Dicho esto, poco se ha hablado, una vez más, de la vulnerabilidad de las personas dependientes físicamente que vivimos solas. No se nos tuvo en cuenta absolutamente para nada, no existimos. Es tal el nivel de desconexión, desinterés y falta de empatía de nuestros gobernantes autonómicos que, a día de hoy, aún estoy, estamos, esperando una llamada del servicio de teleasistencia, que es de propiedad autonómica, para ver cómo nos encontramos. Una auténtica vergüenza. Además, durante la emergencia que fue para todos, no se pusieron en marcha mecanismos de protección hacia las personas vulnerables dependientes. Tales como la movilización de voluntarios que se acercaran a las casas para corroborar que esas personas con movilidad reducida estábamos bien. ¡Qué falta de humanidad y previsión de quienes nos gobiernan! Al igual que hubo personas dirigiendo el tráfico para evitar accidentes, debería haber habido personas dedicadas a ir puerta a puerta para apoyar aquellas necesidades de las personas vulnerables, pues para algo formamos parte de un servicio autonómico con la teleasistencia. Hubo personas que se quedaron en la calle más de 10 horas a la espera de que las rescataran para llevarlos a sus casas. A otras las pilló dentro de un ascensor sin tener cómo pedir ayuda. Creo que es el momento de generar propuestas para que los sistemas de apoyo a personas dependientes, especialmente aquellas que viven solas, no sean dependientes de la luz eléctrica. Hay que "reinventar" esos aparatos para lograr que todas las personas se sientan seguras. Todas, sin excepción. Para ello, haremos una serie de propuestas en ese camino con el fin de que, si se produce otra catástrofe de esta índole, sí nos tengan en cuenta.

Sabemos que el Partido Popular está demasiado ocupado salvando el pellejo de un capitán a la deriva, cuyo hundimiento es tan grande que ni el Titanic lo ha logrado superar. Por eso nos produce desolación ver cómo, una semana después, siguen sin acordarse de quienes estamos solos y creemos contar con un estado del bienestar inexistente que podría ser muy potente, como lo fue durante la pandemia para ver quiénes estábamos enterrados en casa. Es cierto, se me olvidaba que en aquel momento existían gobernantes a los que sí les preocupaba la ciudadanía. Qué triste que en esta ocasión, una vez más, la protagonista haya sido la desolación. Pero, como dirían las abuelas de la Plaza de Mayo, seguiremos luchando para encontrar mecanismos para las personas electrodependientes y para paliar los efectos de la falta de luz eléctrica en quienes vivimos solos en caso de una catástrofe. Basta ya de invisibilizarnos. ¡Nuestros derechos como personas, en mayúsculas!

Entiendo que es una situación excepcional, pero precisamente por ello es cuando más necesitamos que os acordéis de nosotros, los vulnerables invisibles. Pues como diría Ketama, el grupo de flamenco, (los vulnerables) no estamos locos, que sabemos lo que queremos.

Y, como no podía ser de otra manera, no puedo dejar de agradecer a Patri, que me cuida y estuvo al pie del cañón, y a mis amigos, que fueron luz en medio de la oscuridad y se acercaron a mi casa a ver qué necesitaba. No todo el mundo tuvo esa suerte. Para eso existe la administración más cercana, la local o la autonómica. Tomen nota, los necesitamos haciendo su trabajo.