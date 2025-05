El tiempo de las fieras

La vivienda no es un negocio. / Levante-EMV

No hay manera. Ya pueden pasar tiempo y una caterva de gobiernos. Nos estamos acostumbrando a que, como escribía Mario Benedetti, el mundo sea un abismo y ese abismo acaba siendo nuestro oficio. “Mires pande mires to es mortífero”, me decía el tío Bulla, viejo amigo anarquista, hace más de medio siglo. No sé si hay un sitio en el que puedas refugiarte de quienes han hecho de la vida una mesa donde se juegan como tahúres el destino del mundo. Juegan a sabiendas de que van a ganar siempre. Unas manos las ganarán unos y otras caerán los triunfos del lado de los otros. Pero siempre acabarán ganando todos. Juegan con las cartas bien a la vista. Saben mejor que nadie que el poder no necesita esconderse y el poder es suyo, todo el poder es suyo. Sea el que sea, todo el poder es suyo. Se celebran este año los cincuenta años sin el dictador. Y qué curioso: en estos cincuenta años, las grandes fortunas de la dictadura siguen siendo las grandes fortunas de la democracia. Qué cosas.

Los tiempos están cambiando, cantaba con su voz de pato Bob Dylan cuando era joven, antes de cogerle el gusto a las traiciones para alcanzar el éxito. Aquellos señores de la guerra, que también denunciaba en una de sus primeras canciones, siguen siendo los mismos señores de la guerra, sólo que con más arrugas en la cara pero con la misma pasta gansa en sus cuentas corrientes. Vivir dónde. Vivir sigue siendo una emboscada siempre para la misma gente. Los sitios donde vivir se los han repartido entre quienes se sientan a la mesa del casino inmobiliario, sin que ninguna ley les tosa, sin que nadie les diga que ya está bien de forrarse a costa de la miseria de quienes no tienen nada: y aún menos una casa decente donde puedan sortear las embestidas del miedo.

No hay manera. Ya pueden pasar tiempo y una caterva de gobiernos. No sé cómo no se monta una revolución de las de verdad para que vivir dignamente no sea imposible. Alquilar una habitación ya no está al alcance de casi nadie. Mucho menos alquilar una vivienda. O comprarla. Leía en este diario que alquilar un piso de cien metros en València cuesta 1.500 euros al mes. Dónde vivir, entonces. Ni la juventud ni nadie se lo puede permitir. Los fondos buitre, en sus diversas formas, son los dueños de todo. Compran edificios enteros y los destinan sólo a una cosa: a hacerse más ricos de lo que eran. Las calles están cada vez más llenas de gente que vive en los portales, en los autos convertidos en chatarra, bajo los puentes que los desalmados de Vox y sus cómplices del PP quieren convertir en estanques que ahoguen los pocos sueños que le quedan. No sé si más pronto que tarde pondrán precio a dormir en los portales.

Aquí todo dios babea con la Constitución. Ya podrían babear menos y cumplirla en lo más imprescindible: una vivienda digna para que nadie viva a la intemperie. Ni caso. Incluso quienes tienen la potra de encontrar trabajo han de dedicar el sueldo entero a pagarse una habitación o, como mucho, un apartamento donde has de comer en una mesita plegable o entrar de lado en la cocina o en el baño. Cada vez hay más desahucios y es como si ya no existiera ninguno. Las amenazas mafiosas están a la orden del día. Si alguien se resiste a abandonar la casa donde ha vivido toda su vida, llegará la acorazada Brunete de los Desokupa y lo que fue esa vida se habrá convertido en un pozo lleno de cocodrilos. Nunca faltará en esos momentos lo más hermoso en medio del horror: la solidaridad del vecindario, las gentes que con los chalecos de la PAH y STOP Desahucios se apiñan para que nadie haya de abandonar a la fuerza su casa de siempre. El mundo a veces no es un abismo.

Ya no me creo nada cuando hablamos del derecho a una vivienda digna. Por encima de todas las leyes están quienes deciden que las leyes sólo se cumplirán si son favorables a sus intereses. También las que aseguran el derecho constitucional a una vivienda digna. Ha habido varias y nutridas manifestaciones para exigir el cumplimiento de ese derecho constitucional. Y no hay manera. Habrá que seguir. ¿Para cuándo la revolución para que nadie duerma al raso?, me pregunto muchas veces. Dónde el punto final del descontento. Leo a Alfonsina Storni: “¡Es tan mala la vida! ¡Andan sueltas las fieras!”.

Un lugar para vivir con dignidad ha de ser posible para que todo no sea un abismo. Dejar por obligación la casa donde siempre viviste es condenarte a no ser nada. Sólo un mueble viejo que se amontona cruelmente en los callejones donde mean los gatos. El derecho a una vivienda digna es intocable. Lo saben quienes se reparten casi todos los pisos vacíos de cualquier ciudad para sacarle las tripas al sueño imposible de la precariedad. Y saben, sobre todo, lo que en estos cincuenta años sin el dictador sigue como el primer día de nuestra frágil democracia: cada cuatro años las urnas siempre dan como vencedores a quienes no se presentan a las elecciones. Y digo yo: habrá de llegar un día en que se acabe el tiempo de las fieras, ¿no? Un día en que “mires pande mires” no sea mortífero. Eso lo digo yo, claro. Los de la timba inmobiliaria seguro que dicen otra cosa. Seguro.