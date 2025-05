Deleste, el festival de Viveros

El público del Deleste en la edición de 2024. / Susana Godoy

Cita ineludible para este que suscribe la del fin de semana que viene en los jardines de Viveros. El Deleste es mi festival favorito de todos los que se celebran en la ciudad. Lo tiene todo. El espacio es estupendo, en el corazón de València, bonito y bien comunicado; el clima, templado y agradable, suele acompañar; el aforo no es masivo; el tipo de gente que acude, generalmente madura y cultivada, está muy pendiente de la música y poco del postureo; la cerveza es buena; las gastronetas se dejan hincar el diente y la propuesta artística, con su apuesta decididamente internacional, exige atención y apertura de mente, algo fundamental para escribir una crónica decente, alejada del sota, caballo y rey de otras citas con carteles repetitivos e intercambiables. En el Deleste, gracias al riesgo que asumen sus programadores, siempre descubres algo bueno, revelador, nuevo o que se te había pasado por alto durante años.

Además, más allá de las dos jornadas por las que desfilarán 9 bandas y varios pinchadiscos, la organización le da bola al asunto con una serie de actividades igualmente ligadas a la música que publicitan el festi y dinamizan su propuesta, como una introducción a la cata de birra musicada por la cantautora electrónica valenciana Nita Bonet o el concierto acústico de Ana Zomeño el próximo sábado 17 de mayo a mediodía en el Museo de Bellas Artes. Allí mismo, en su bello y azulado claustro, tuvo lugar el primer fin de semana de mayo la actividad extra musical central del Deleste.

Bajo el título general de “La Mujer en la Música”, el escritor Rafa Cervera y el activista político y cultural Amadeu Sanchis presentaron y moderaron una charla que analizó la situación de las mujeres en el sector musical desde varios puntos de vista. La poetisa, docente, cantante y guitarrista Carolina Otero y las periodistas Marta Moreira y Vanessa Riofrío expusieron de manera certera y descarnada las injustas y humillantes situaciones que sufren las mujeres en todos los puestos (desde técnicas a ejecutivas) de una industria profundamente machista y que acaban con las carreras de muchas de ellas. A través de historias de primera mano se denunció la opresión a las mujeres a través de actitudes y acciones contra lo que ellas escriben y cantan, pero también contra su físico o su apariencia.

Terminada la mesa redonda la talentosa cantautora Luna Valle presentó su taller “Cómo mantener vivo un proyecto musical autogestionado”, en el cual la valenciana compartió las herramientas que le han ayudado a mantener a flote una carrera emergente llena de buenas canciones y una marcada personalidad colaborativa y feminista que le procura estabilidad, libertad e ilusión para evolucionar con los pies en el suelo y una madura honestidad. Luna explicó que la manera de afrontar su proyecto pasa por los conciertos autogestionados, rodearse de talento femenino en sus discos y actuaciones, realizar sus propósitos desde la diversión y no desde la obligación, destruir las autolimitaciones y tomar decisiones responsables y consecuentes. Para finalizar, Lucía Zambudio ofreció una radiante actuación.

Y este viernes, de cabeza al mogollón. Se trata de una jornada predominantemente electrónica con una gran variedad de ritmos, tempos, estructuras y mensajes, todo ello sin salir del canon sintético. Los locales Faixa aportarán su interesante mezcla de folclore valenciano y bakalao. Por su parte, la noruega Anna of the North tirará de ensoñaciones pop y emociones cibernéticas, mientras que Yellow Days ofrecerán elegancia soul y ambientes cinematográficos. Pondrá la guinda el dúo austríaco Kruder & Dorfmeister con su techno seco y profundo, a tope de downtempo.

El sábado hablarán las guitarras. Los valencianos Mr Sanchez regresan a su espacio fetiche con su indie-rock literario y energizante, Deadletter vienen desde Yorkshire armados con un after-punk fresco y con matices vanguardistas, y mis adoradísimos Teenage Fanclub derrocharán armonías melifluas y estribillos soleados. Los platos fuertes de la noche llegarán de la mano de los Vaccines, estrellas rutilantes del brit pop dosmilero y con los popes de la electrónica alternativa Death In Vegas, garantía de subidón.

Total, que ya les contaré en una crónica, como siempre. Pero ya les adelanto dos cosas: una, que me lo pienso pasar bomba, y dos, que voy a hacer fuerza para que tanto Carolina Otero and The Someone Elses como Luna Valle figuren en el cartel del Deleste del año que viene.