Francisco y León XIV: las inevitables comparaciones

León XIV en una audiencia. / Europa Press

Los medios de comunicación y los analistas, como es normal en estos momentos, miran los gestos y analizan con lupa las palabras del nuevo papa León XIV. Esto es inevitable. Sin embargo, no debemos olvidar que nos encontramos ante dos personalidades absolutamente distintas. Quiero reivindicar la libertad de expresión para que cada uno opine lo que considere oportuno, pero las comparaciones, como se suele decir, son odiosas. En estos momentos, lo más importante es que el fondo del mensaje de León XIV llegue a la Iglesia Universal con nitidez y sea convincente.

Las formas del uno y del otro, como es lógico, son distintas, pero en los primeros mensajes de León XIV se adivina una continuidad y un sorpasso necesario e importante. León no puede ser bajo ningún punto de vista una fotocopia de Francisco en su estilo, ni en sus formas. El que pretenda que el nuevo Papa va a escanear a Francisco se equivoca. Tenemos que entender que se trata de dos narrativas absolutamente distintas, propias de sus historias personales.

La pregunta en en estos momentos es bien clara: ¿Es el Papa que necesitaba la Iglesia católica en esta coyuntura actual? La respuesta es doble. Desde el punto de vista geopolítico, necesariamente alguien que conoce, desde dentro, la sociedad norteamericana que pueda ser, en cierto modo, un muro de contención, desde el diálogo e intentando tender puentes, ante las políticas de Trump, en materia de inmigración va ser muy importante. Sin duda, Prevost habrá sido testigo de muchos peruanos de su diócesis que han emigrado a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Por otro lado, la emergencia de China como potencia mundial frente a Estados Unidos y Rusia como muleta, así como la emergencia de India le llevarán a un trabajo suplementario en el ámbito internacional. Así como el tema de las Iglesias en China y el nombramiento de los obispos, a lo que habrá que darle una vuelta. Un contexto que se agrava con los múltiples conflictos bélicos vivos actualmente. Aquí tiene mucha faena un Papa, en cuyas primeras palabras ha resonado la “paz” varias veces.

A nivel interno, tendrá que bregar con dos realidades. Una Iglesia Europea que globalmente envejece, cuya juventud se ha desconectado de la misma, y unas Iglesias en Asia y Africa que crecen. ¿Cómo re-evangelizar priorizando a los jóvenes en la vieja Europa y cómo acompañar a las nuevas generaciones de cristianos que emergen en Africa y Asia?

Evidentemente, desde su experiencia, ha tenido atalayas privilegiadas para ser consciente de estas dos realidades. Como prior general de los agustinos y como obispo de Chiclayo (Perú). Así como responsable del Dicasterio de los Obispos en Roma en estos últimos años. Ahora le toca activar sus conocimientos y experiencias para, sinodalmente, activar las mejores respuestas a todos esos problemas. Está claro que las respuestas no van a ser fáciles, pero si la salud le acompaña tenemos un Pontificado bastante largo, por lo tanto tiene tiempo para que con serenidad y tiempo, trabajar para una Iglesia del presente y del futuro mas relevante y significativa. No olvidemos, como dicen los Salmos, “para la Iglesia mill años es como un día y un día como mil años”. Y no nos quedemos en las odiosas comparaciones.