La conselleria de Fu Manxú

Confirmat: quan el conseller d’Educació J.A. Rovira et parle de llibertat educativa, ràpid, posa mà a la cartera. Per què? Perquè la consulta sobre la llengua té més trampes que una pel·lícula de Fu Manxú. Com que l’objectiu era propiciar el bilingüisme només allà on el valencià és primera llengua, Rovira donava per fet que en zones castellanoparlants optarien únicament pel castellà, llengua per la qual optarien també centres situats en territoris valencianoparlants. Però com li ha sortit el tret per la culata, ara no respecta els resultats. Alguns ja ho vam advertir, i hui em ratifique com si això —confirmar-ho— fos necessari.

La consulta tenia dos horitzons: un públic i un altre ocult. Com no contemplava la victòria del valencià en cap zona castellanoparlant, ara reinterpreta la norma. I és que tenim uns governants que no coneixen el País. Ho van demostrar en 2023 quan desallotjaren, per un incendi, poblacions de la Safor allunyades del foc; mentre deixaven sense confinar poblacions a 200 metres de l’incendi. Tornaren a errar-la amb la gestió de la dana, i ara vulneren els drets lingüístics perquè no s’ajusten a la seua voluntat. Un exemple paradigmàtic n’és la Canal de Navarrés, territori lingüístic castellà que, amb el 64 % de vots pel valencià, només tindrà ensenyament en castellà.

L’escarni és particularment greu a la Canal, comarca que té una especial sensibilitat pel valencià. En done fe perquè en la segona mitat dels anys noranta —presidint la Generalitat Zaplana, mentor de Mazón— formava part de les comarques sota la meua jurisdicció com inspector d’Educació. Molts centres tenien programes avançats d’incorporació progressiva; i fins i tot a Bicorp hi havia un programa d’ensenyament en valencià, episodi del qual se’n va fer ressò Canal 9. Mentre molts centres de localitats valencianoparlants cursaven ensenyament en castellà, un poble castellanoparlant optava pel valencià. Quina lliçó de punts! Hui, trenta anys després, un esdeveniment similar ja no serà possible.