Starmer como síntoma

Trump y Starmer, en la Casa Blanca. / Efe

Entre aranceles, apagones y cónclaves, ha pasado desapercibida una noticia que merece mayor atención de la que ha tenido. Sí, es cierto que sucedió en el Reino Unido, esa isla no tan remota que optó por separarse de la Unión Europa en 2016, meses antes de que otra sorpresa electoral, la primera victoria de Trump, indicara que los tiempos estaban cambiando, como cantaba Bob Dylan hace sesenta años. Me refiero a las elecciones municipales celebradas el 1 de mayo, en las que el nuevo partido del incombustible Nigel Farage obtuvo una victoria incontestable frente a laboristas y conservadores.

Si Farage fue el ganador, podría decirse que el gran perdedor de la contienda fue el partido conservador: se dejó por el camino 674 escaños municipales, muy por encima de los 187 que perdieron los laboristas. Pero esas cifras absolutas son engañosas, porque los conservadores perdieron más escaños simplemente porque en las anteriores elecciones obtuvieron muchos más, impulsados por un Boris Johnson que entonces parecía un fenómeno político imparable.

Esas elecciones suponían el primer test para el primer ministro laborista Keir Starmer, que consiguió una mayoría absoluta en las generales tan solo nueve meses antes. Es muy difícil que en ese tiempo ya se haya extinguido el viento de cola que le benefició electoralmente, pero esa es precisamente una de las características de estos tiempos políticamente convulsos: la fugacidad de líderes y proyectos, especialmente de los partidos tradicionales. En cambio, la nueva hornada de líderes extremistas sobrevive mejor al cambiante clima político, a pesar de sus notorias inconsistencias. Ahí tienen al propio Farage, uno de los mayores responsables del desaguisado británico actual: sólo el 11% de los que abominaba del Brexit lo culpaba, mientras que el 30 % arremetía contra los conservadores o Boris Johnson, que ha pasado de mirlo blanco a pájaro de mal agüero.

Pero para entender mejor la deriva extremista de estos años hay que retrotraerse hasta los felices años 90, cuando una democracia capitalista sin enemigos encabezaba lo que entonces parecía una marcha triunfal hacia el fin de la historia. Fue entonces cuando los máximos representantes de la socialdemocracia mundial, Clinton y Blair, firmaron lo que se denominó 'Consenso de Washington', un acuerdo que convertía al neoliberalismo en la horma en la que debían encajar las políticas económicas de todos los estados que quisieran formar parte del nuevo concierto internacional. Era la confirmación de lo que años antes había dicho Margaret Thatcher: no hay alternativa. Alternativlos, repetía la todopoderosa canciller Angela Merkel. Solo que unos años más tarde, en 2013, surgió un partido que defendía que sí que la había. Se llamó precisamente Alternativa para Alemania y hoy es la segunda fuerza parlamentaria del Bundestag.

El primero de los puntos de aquel consenso prescribía una draconiana disciplina presupuestaria que evitara el incremento del déficit, cosa que se podría conseguir más fácilmente si se redirigía el gasto social hacia inversiones más productivas. Una vez constatado que los conservadores habían dejado las arcas públicas tiritando, ha tenido que ser Starmer, un laborista, quien anunciara subidas de impuestos y recortes en ayudas sociales para cuadrar unas cuentas maltrechas y aumentar el gasto en defensa. Pero los británicos de hoy en día están muy poco dispuestos a asumir otra ración de «sangre, sudor y lágrimas», así que han propinado un correctivo electoral al laborismo, optando por el nuevo partido de Farage, cuyo nombre apela ni más ni menos que a «reformar» un país que él tanto contribuyó a diezmar. Pura coherencia.

El corsé ortopédico neoliberal deja poco margen de acción a una socialdemocracia limitada, en el mejor de los casos, a postular políticas paliativas, pero nunca a plantear una reforma radical del sistema. Sin duda, son los más perjudicados, pero no los únicos. También los líderes populistas han tenido que probar el aceite de ricino neoliberal. El propio Trump, por ejemplo, ha dado marcha atrás a su agresividad arancelaria obligado por un mercado de deuda que no simpatizaba con una apuesta que, en realidad, suponía un formidable desafío al libre intercambio de mercancías y capital (que no de personas). Trump buscaba dar marcha atrás a la deslocalización industrial «obligando» a las grandes empresas a instalarse de nuevo en suelo norteamericano si no querían pagar los gravámenes arancelarios. Esa es, de hecho, una de las razones que ha permitido a las versiones más extremas de la derecha ir en volandas electorales: la promesa de que ellos sí que van a cambiar las cosas.

O sea que sí, es cierto, parece que los tiempos están cambiando. Pero, en realidad, lo que cambia son los jugadores que se sientan a uno y otro lado del tablero de juego, porque el tablero y las reglas de juego siguen siendo las mismas. Veremos en unos años, pues, si la alternativa a la falta de alternativas consigue lo que promete. Una vez le preguntaron a Thatcher cuál había sido su mejor legado y ella no dudó en responder: «Tony Blair y el nuevo laborismo». Quizás lo que quiso decir no era que no hay alternativa, sino que no tenemos escapatoria.