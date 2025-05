Francesc al port de Volendam

El papa Francesc, en una cerimònia. / Efe

De Théo van Ryssselberghe, pintor luminista belga, recorde Entrada de port a Volendam, al Thyssen. Una gamma de subtils blaus, verds i malves entren en joc sota una claredat que s’obre pas per entre els núvols mentres, a la vora de la mar, un home camina d’esquenes. M’agradà, i vaig aprofitar una visita a Amsterdam per allargar-me a Volendam. No vaig perdre el viatge. Un poble francament pintoresc on anaven els luministes a pintar. La comunicació amb el paisanatge, però, difícil: parlen una variant del frisó occidental. Finalment, em va sorprendre l’església catòlica romana Estrela del Mar. En algun moment va eixir el rector. Ens vam entendre en francés. Em va dir que, històricament el poble va rebutjar la Reforma i, cosa excepcional, es va mantindre fidel al catolicisme. Eixa peculiaritat es traduïa també en vestits i costums antropològics específics. Segons el rector, el poble ostentà el rècord mundial de missioners per quilòmetre quadrat. També havia aportat molts futbolistes, però eixa no era la qüestió. El tema de fons raïa en què la secularització de finals dels anys seixanta va impactar amb molta força, com en la resta d’Europa occidental i Amèrica del Nord.

Dilluns 21 d’abril, vesprada. Les diverses cadenes de televisió competint en atraure comentaristes, amb major o menor solvència, sobre el pontificat del ja difunt Francesc. Sorprenia la unanimitat dels líders i polítics de l’esquerra en considerar, com a globalment positiva, la figura i obra del papa. Els qui havien tingut tracte directe amb ell, pense ara en la vicepresidenta Yolanda Díaz i la presidenta del Consell d’Estat Carmen Calvo, remarcaven, a nivell personal, la franquesa personal i la veritat de la seua mirada. En eixe sentit, una humorista va rememorar que havia hagut de reprimir la necessitat de donar-li dos besos a aquell ancià que transmetia tanta bondat. En una emissora de ràdio escoltava un tipus ponderant la figura del pontífex. Dubtava en si seria un teòleg o un home de la cúria. Resultà ser Félix Bolaños.

Dissabte 26 d’abril el Vaticà desplegava les seues pompes per acomiadar el papa Francesc. En la memòria persistix l’allau de personalitats i la foto fixa del cèsar, de blau, amb Zelenski. Em preguntava el per què de la resposta. Hi havia, és cert, la càrrega simbòlica de l’Església catòlica: una litúrgia imbatible i 2.000 anys d’història. Sols? El ja difunt papa va haver de respondre als dos principals problemes llegats pels papes anteriors. Un, d’índole econòmica –posar en clar les finances vaticanes- i, l’altre de caire moral i, per suposat, penal: els execrables abusos a menors. Enfrontats estos temes tan seriosos, Francesc hagué de definir la seua línia pastoral. Va comprendre que allò que quedava del catolicisme en la vella Europa era, sobretot, un immens teatre: un conjunt de representacions externes que, en gran mesura, havien desconnectat la seua referència evangèlica i perdut la seua força espiritual.

D’ací que Francesc haguera d’indisposar-se amb clergues i jerarques que havien entés el presbiteriat com una carrera funcionarial. A més, cada una de les línies d’avanç en el sentit de retrobar l’Església dels pobres va ser un batallar continu amb els sectors, més que nombrosos, de pastors i fidels no dispostos a renunciar a les seus pràctiques consuetudinàries de rituals externs, preeminència personal i fórmules quantitatives de religiositat. He parlat d’oposició, però potser fóra pitjor, per a la finalitat d’una Església més fidel a l’Evangeli, la indiferència respecte a les propostes de Francesc. En este sentit, només cal recordar els grups de uasaps de clergues demanant la ràpida trobada del papa amb el Pare etern. A Francesc, però, tant li donava: Dijous Sant visitava la càrcer romana Regina Coeli a Roma, preguntant-se el perquè dels presos dins i ell fora. Tota una lliçó.

Un altre dels punts d’admiració que va suscitar Francesc fou la defensa ferma del planeta i de les persones més vulnerables. Molts dels entrevistats assenyalaven la seua aposta radical pels immigrants. Ho ignore quasi tot sobre Lleó XIV. El que sé, però, m’interessa: va retrucar el vicepresident nord-americà J. D. Vance, en defensa i amor als immigrants. Sembla, per tant, que el nou papa Lleó XIV pren el relleu de la torxa de la defensa de la pau i de les persones desfavorides.

Precisament Levante-EMV va informar del grup de 40 persones pobres, preses, sense sostre, transsexuals i migrants que escortaren el fèretre de Francesc en el soterrar: els seus predilectes. Evoque la llum, els luministes. Pontífex, faedor de ponts, sí, però a més, portador de llum a un món en el què s’albira el probable increment dels feixismes. Francesc, des de la seua extrema fragilitat, va mantindre’s radicalment fidel als principis evangèlics. I els va fer valdre amb claredat, davant de qui fóra, també del nou amo d’este món a qui, per cert, li ha eixit un gra allà on l’esquena perd el nom, un gra nomenat Lleó XIV.

Ara veig Francesc caminant d’esquenes, vora el port de Volendam, a l’encontre d’un tal Pere que repassa les xarxes.