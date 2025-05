Conselleria de Sanidad se convierte en la Nueva Netflix

No pasa ni un mes en que esta Conselleria tan planetaria nos deje de sorprender con inventos que casualmente atentan contra los derechos del trabajador. El nuevo capítulo de la serie de terror se titula “Los excedentes de Marciano y las “menosdencias “de los profesionales de sanidad. Este nuevo capítulo basado en la saga de como recortar todo en sanidad, se extiende ahora a las excedencias.

A mitad de la resolución de los distintos tipos de procesos selectivos en curso a esta “querida” Conselleria se les ocurre cambiar las reglas del juego, reglas que afectan directamente a los profesionales de sanidad y por extensión a todos los departamentos de salud, los servicios de personal y direcciones, por si no hubieran errores a mansalva que solucionar tras cada publicación, como los sucedidos en todas las publicaciones donde salen los listados, de los listados, de los listados y la instrucción, de la instrucción, de la instrucción, ahora toca cambiar las excedencias alargando el tiempo de poder ir hacia una mejora de puesto de trabajo. Las excedencias por reagrupación familiar pasarán a ser justificadas algo bueno en todo este caos y no a concederlas, así como así, pero seguro hay otra manera de cambiarlas y no perjudicar la conciliación de estas familias, y sí, claro que todo el mundo juega sus cartas, pero como es sabido no tienen que pagar justos por pecadores. Familias unidas y puestos de trabajo que facilite la unidad familiar, no que las separe.

Por otra parte, todo el personal que trabaja en los departamentos apuntando ahora hacia las diferentes direcciones, recursos humanos ven en aumento su trabajo por si tuvieran poco, ahora se les suma estos tetris de cómo desarrollar los actos únicos y como colocar a los profesionales en sus puestos nuevos de trabajo como personal fijo con tanto cambio a mitad de proceso.

Me pregunto si la Conselleria ha pensado en el grave agravio comparativo en el que recae esta instrucción, ya que en los procesos resueltos antes del 8 de mayo de 2025 sí se han concedido esas excedencias y a partir de dicha fecha se dejan de conceder. Esta instrucción que sirve para filtrar e intentar poner orden se tenía que haber publicado antes de comenzar con la resolución de estos procesos o bien dejar las cosas como están y que sirvieran para los futuros procesos selectivos.

¿Qué es esto en la mitad de algo tan importante como la elección de una plaza para toda la vida? ¿Antes del 8 de mayo era todo legal y estaba bien y después del 8 de mayo hay que cambiarlo todo?

Dejen por favor que todo este proceso termine de manera pacífica, bastante tenemos con toda la demora sufrida, todos los errores cometidos, lo entendemos, nadie es perfecto, pero aquí está la vida familiar y laboral de miles de profesionales en juego y la salud mental de todos incluyendo a todos lo que trabajamos en esto, pare ya Señor Gómez que nunca se sabe qué artimañas se le va a ocurrir para perjudicar a la sanidad pública valenciana.

¡¡¡Si quiere destruir al personal y llevarlo todo hacia la privatización, hágalo!!! Pero comprese un hospital privado y juegue allí con sus muñecos de playmóbil, pero deje en paz a nuestros profesionales y deje de usar sus artimañas para decir que lo hace por la calidad de la asistencia para los pacientes, cuando solo hace que aumentar listas de espera, no negociar con los sindicatos y mostrar una gestión unilateral que es lo nunca visto. Tendríamos que revisar el concepto y la definición de buen gestor porque su mandato queda lejos de todo esto.

No es de extrañar que supuestamente el señor Gómez quiera “eliminar “delegados de las Juntas de personal ya que con todo este desbarajuste este sindicato al que usted llama minoritario pero que tiene nombre propio que le recordamos: INTERSINDICAL SALUT-IV, estamos trabajando al máximo de nuestras posibilidades para defender los derechos de los trabajadores como es nuestra función y propósito prioritario en el día a día y no vamos a dejar de sacar a la luz todos su juegos.

Lo dicho; esperemos que su serie de terror termine pronto y se acabe con esta saga de cómo destruir la sanidad pública en 2 años, mientras tanto como somos generosos le proponemos una banda sonora para su película, sería algo así como Himno Generacional de Los planetas, canción que le va bien a esta Conselleria por varios motivos…