Una tarde para recordar

Presentación de 'El año que nevó en Valencia' de Paula Bonet y Rafael Chirbes. / AC

La casa era de las antiguas en el barrio valenciano de Russafa. Lo conozco bien. Hace años hice el pregón -o algo parecido- en una de sus plazas. Barrios que son como pueblos y su gente vive conociéndose de cerca, frescos los pasillos del mercado, olor a tiempo que no existe. Ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora es un sitio de moda. Vivo lejos. Casi va para veinte años que regresé a Gestalgar, mi pueblo de la Serranía, con la memoria arrasada desde hace seis meses por las aguas malditas de la dana.

Me resulta València una ciudad extraña, casi ajena a la que antes era para mí una ciudad amable, llena de luces y de sombras, como son los sitios que amamos de verdad, sin condiciones. Como Walter Benjamin por el París de los Pasajes, o Baudelaire en sus horas de absenta y poesía turbulenta, me gustaba perderme por las calles y plazas que la propia ciudad desconocía. Las noches en que, después de buscarle a un mundo de mierda las cosquillas, allá que con Pep y Rodri nos hacíamos colegas del hombre que regaba los andenes de la Estación del Norte, en los límites de un barrio que no sabía de fronteras. El tiempo aquel ya no es el de ahora. Ahora se celebra medio siglo sin el dictador que nos hacía confundir el amor con el miedo, y las hostias que a Rodri le arrearon los policías un primero de mayo mientras Pep y yo andábamos animando a un amigo a que se diera cuenta de que tampoco se hunde el mundo si el desamor te deja para el arrastre.

La casa antigua de Russafa estaba llena de historias contadas por Paula Bonet en un libro compartido con Rafael Chirbes: un relato inmenso que habla de la infancia, de los secretos familiares espiados a través del ojo de las cerraduras, del rencor cuando la vida, como escribía García Lorca en 'Poeta en Nueva York', “no es noble, ni buena, ni sagrada”. La editorial Anagrama acaba de reeditar 'El año que nevó en Valencia', una pequeña obra maestra donde dialogan la escritura siempre inmensa de Chirbes y la pictórica y bellísima de Paula Bonet. Lo conocí mucho a él y hasta su muerte en el verano de 2015. A ella, esa misma tarde de principios de mayo.

Paula Bonet en la casa de Russafa donde ha organizado la exposición sobre 'El año que nevó en Valencia' / AC

La casa donde transcurre la acción del relato no es la de Russafa donde vivió la autora de 'La anguila' y 'Roedores' cuando era muy joven, pero podría ser la misma. Y es allí donde ha expuesto los cuadros que conviven con el texto del escritor en un libro que, como afirmaría el mismísimo Rilke, junta como ningún otro la belleza y el horror. Cuando salimos a la calle para presentarlo en la librería Bangarang, una lluvia intensa descargaba sobre València con una brutalidad inesperada. Dábamos por perdida la presentación. ¿Quién, con esa tormenta desatada, se atrevería a salir de casa?

Paula seguirá pintando la belleza sabiendo que a veces la belleza se encierra en una casa con el horror no para escribirlos como el poeta Rilke, sino para que lleguen Rafael Chirbes y ella misma y los conviertan en un relato lleno de nieve y emociones compartidas

Pero hay tardes mágicas, como una ciudad mediterránea tomada por la nieve. Y allí no cabía un alma. Nunca había visto nada igual. Ni que aquello fuera un concierto de Paul McCartney en su última despedida. Me acordé de Emily Dickinson: “Qué excelente el cielo cuando la tierra no puede pertenecernos”. Aquello era una nube, no el suelo firme de quien se siente el único habitante de una ciudad en la que ya se sabe un extranjero. Aquello no era la presentación de un libro sino una multitud que no quería perderse la versión en directo de 'Eleanor Rigby' o 'Gotta Get You into My Life'. Nos sentamos los dos en unos taburetes que no sé si eran ellos los que temblaban o era nuestro tembleque en aquel espectáculo tan raro como hermoso. Todo lo improvisamos sobre la marcha.

Hablaba Paula de un Chirbes que la deslumbró cuando, según ella, andaba perdida entre el adentro y el afuera de su vida. Yo recordaba historias vividas con el amigo que muy poca gente conoció porque cuando empezó a tener éxito lo convirtieron -a su despecho- en carne cruda de tópico y leyenda. La emoción se extendía por la sala. Había mucha gente a la que no veíamos, que llegaba hasta la calle, que aguantaba estoicamente de pie la duración de una tarde feliz, con la nieve y una ciudad evocadas en el recuerdo de un niño al que pronto le llenarían la vida de rencor porque la victoria fascista de la guerra era una condena para quienes la habían perdido. El tiempo ilimitado de unos aplausos que duraron más, en varias ocasiones, que si se hubiera presentado de repente McCartney en Bangarang para cantar los tres juntos 'Yesterday'.

Las palabras ya casi mudas desde el abrazo eternamente agradecido. Después nos había invitado a cenar Quique Dacosta en su Llisa Negra (para mí son esos sitios como la cara oculta de la Luna) y ya muy tarde, calle San Vicente abajo, me despedí de Fani, de Belén, de Raúl, de Elena, esa troupe recién descubierta con la que compartí ese día la maravillosa imposibilidad de los adioses. Y de Paula, que seguirá pintando la belleza sabiendo que a veces la belleza se encierra en una casa con el horror no para escribirlos como el poeta Rilke, sino para que lleguen Rafael Chirbes y ella misma y los conviertan en un relato lleno de nieve y emociones compartidas. Fue una tarde para recordar. Ni siquiera hizo falta Paul McCartney para animar la fiesta. Aunque, claro, si se hubiera presentado de repente para cantar los tres juntos 'Yesterday'… qué quieren que les diga. Pues eso.