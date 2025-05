Ancelotti y la mentira

Archivo - Carlo Ancelotti / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

Cuando el Valencia CF fichó a Marcelino yo trabajaba en Superdeporte y al poco de ser presentado oficialmente nos concedió una entrevista. Como el equipo era un desastre se nos ocurrió que para ese día haríamos una portada en plan ‘Marcelino policía’que llega para poner orden en el vestuario. En cuanto nos saludamos me dijo que no le gustaba la portada, que él es entrenador y que no llegaba al Valencia a imponer nada. Fue la primera de las muchas lecciones de humildad y fútbol que ese día me dio el asturiano.

Viene a cuento lo del ‘entrenador policía’ porque ha sido la letanía recurrente sobre Ancelotti en tertulias futbolísticas tras su ‘fracaso’ en el Real Madrid. “En la vida soy de mano izquierda porque nadie ha tenido mano derecha conmigo, ni mi padre, ni mis profesores, ni mis entrenadores. Muchas veces me dicen ‘tienes que usar el látigo’, pero no soy capaz. Ficha a otro entrenador si crees que el látigo es la manera de manejar a personas” dijo el italiano.

Me he criado en el bar de mi familia y me acostumbré a ver la televisión junto a los clientes. Recuerdo que estábamos viendo un partido del Valencia CF y uno, Fernando, criticaba airadamente a Lubo Penev porque semanas atrás había destapado Moisés Domínguez en este periódico que en plena pretemporada el búlgaro se escapó una noche del hotel de concentración para darse un festival. Lubo lo hacía todo a lo grande… Fernando insistía en que “el presidente del Valencia CF tiene que coger a Penev y ¡ponerlo firmes!”, pero a su lado, José, le miró y dijo tajante: “Fernando, más que has peleado tú por tu hijo y no has podido con él…”. Se pueden imaginar el tenso silencio que se hizo en el bar, yo era un crío, pero lo entendí todo porque conocía al hijo de Fernando. Y hasta aquí puedo leer…

Es curioso que pedimos a los demás lo que nosotros no hacemos, pero no es el tema por tentador que resulte, el tema es que en fútbol lo común es exigir mano dura con los jugadores como gran y única solución. “Si yo fuese el entrenador, correrían todos los partidos…” se escucha en las gradas cuando los resultados no llegan, pero es demasiado simple para ser verdad. Si el problema de un equipo que no gana fuese la falta de mano dura, hasta yo podría ser entrenador de élite y ningún equipo perdería partidos porque la solución estaría al alcance de cualquiera. Conviene no confundir disciplina de grupo con mano dura, y convengamos también que para ganar partidos hay que jugar bien a fútbol en ataque y en defensa y tener un grupo que sobre el terreno de juego sepa qué hacer en cada momento.

Créanme cuando les digo que he visto a futbolistas sufrir si las cosas no les van bien y les aseguro que en esos momentos necesitan más confianza que mano dura. ¿Alguien cree que el secreto del cambio del Valencia CF con la llegada de Corberán ha sido mano dura? La clave de un entrenador no es imponer, es convencer, y para convencer, los jugadores tienen que comprobar en primera persona que, con la receta del técnico, la que sea, se pueden ganar partidos y títulos. Marcelino tenía razón.

PD: Por cierto, ahora que recuerdo, lo primero que me dijo Marcelino fue “tú eres el que me llama ‘El Regaor’”, pero esa es una historia de una ya etapa pasada.