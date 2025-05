Palabras de papas y de papanatas

El papa León XIV el día de su elección. / L-EMV

Demasiadas veces me viene a la cabeza estos días, estos años, aquella frase de Antonio Machado donde advertía de que “o escribimos sin olvidar al pueblo, o solo escribiremos tonterías”. La reflexión se puede llevar desde la literatura hasta cualquier campo, especialmente al maltrecho campo de la política, ya sea en su parcela valenciana, en la española o en el latifundio de la política mundial.

En la política actual el mensaje languidece hacia la insignificancia. Hay más narrativa que argumento, más emoción que razón y más ocurrencia que reflexión. La política actual cada vez está más al servicio de los impulsos inmediatos de la gente, como acertadamente escribía hace unos días Ignacio Sánchez-Cuenca, con consecuencias tan desalentadoras como peligrosas.

Tenemos un problema. Los que estamos en lo público, tratando de administrar, fiscalizar o legislar lo de todos, pero también los que ven a las instituciones y a sus representantes como responsables de este estado de ánimo de crisis permanente en el que vivimos, con muchas incertezas y pocas esperanzas. Se mira a la política cada vez más como el que mira un scroll interminable de vídeos en Tik Tok, lleno de ocurrencias, peleas y momentos histriónicos que alimenten las entrañas sin el menor interés en mañana.

Se está cumpliendo la máxima machadiana cuando en el discurso político de estos días se combinan los comentarios sobre mensajes privados de Whatsapp, la justificación de una injustificada mala gestión de una catástrofe y la verborrea de trumpantojos de rancios adinerados. Poco mensaje pensando en el pueblo y mucha tontería.

Curiosamente este desalentador panorama se entremezcla con el elogio a dos personas que nos acaban de dejar y que precisamente se destaca de ellos lo que decían. El papa Francisco y Pepe Mujica serán recordados por sus palabras, que sobre todo estaban pensadas para el pueblo y eran producto de reflexiones ofrecidas como píldoras de razón para quienes pudieran necesitarlas. Se demuestra que la simpleza vende pero que los sabios son necesarios.

No es casual que el papa León XIV dijera hace unos días en su primer encuentro con periodistas que “si desarmamos las palabras ayudaremos a desarmar la Tierra”, apoyando la creencia de muchos de que con un mensaje político mejor, seguramente tendremos un mundo mejor.

Sin duda ese discurso es esperanzador, está pensado para el pueblo y no es ninguna tontería, aunque la narrativa actual de la política a veces recuerde al trágico acto V de Macbeth donde lamentaba que “la vida no es más que una sombra que camina; un pobre actor que se pavonea y se agita una hora sobre el escenario, y después no se le oye más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada”. Se refiere a la vida que queda cuando algo querido se pierde, pero se parece cada día más al silencio que deja el ruido ensordecedor de la política de estos días. Dan ganas de decirle a más de uno que se coma sus palabras, pero hay un riesgo alto de que perezcan de indigestión.