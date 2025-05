Puedes escribir mi historia, pero aun así, como el polvo, me levantaré

21 de mayo, día de la Diversidad Cultural y el Diálogo. / L-EMV

“Aunque me tires al suelo al escribir mi historia, aún me levanto”, declaraba orgullosa Maya Angelou, reivindicando, en su propio país, el legado y las raíces afroamericanas que la definían. “Puede que me dispares con tus palabras, pero, aun así, como el viento, ascenderé”.

Sin embargo, con palabras no se dispara; en todo caso, la palabra es un arma, pero solo cargada de futuro. Porque frente al ataque a la diversidad, a los colores del otro, a los ritos, los orígenes o a las raíces, debiera afirmarse que el amor entre humanos no se acaba, y que la conversación es infinita.

Con esta inspiración, porque la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo y también, no menos importante, señalando que las tres cuartas partes de los mayores conflictos que nos asolan tienen una dimensión cultural, la UNESCO aprobó en 2001 la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, refrendada en 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desde entonces, el 21 de mayo recordamos, como en tantas otras citas que buscan reforzar la defensa de los derechos inherentes al ser humano, que la Diversidad Cultural y el Diálogo no son únicamente esenciales para enriquecer la vida intelectual, afectiva, moral y espiritual de cada persona, sino también un “bien público mundial” cuantificado en términos económicos.

Aunque la cultura no ha logrado ser incluida en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la diversidad cultural es, simplemente, el patrimonio común de la humanidad; algo que debiera quedar escrito con mayúsculas. Es un patrimonio tan rico y diverso como lo son los grupos humanos y su propia historia; la pasada y la que está por venir.

Si los restos humanos más antiguos están en África, enorme continente con multitud de etnias, religiones y culturas, el peso de la milenaria cultura oriental y su influencia indoeuropea conforman nuestro mundo; por otro lado, el pasado greco-latino y las culturas del norte han hecho de la Unión Europea la patria que define –pese a quien pese- a los más de 500 millones de personas que aquí vivimos.

Hace muy pocos días que nos dejó Pepe Mújica, “el presidente filósofo”, inspirador vital de un territorio inmenso, casi inabarcable; de una Sudamérica multicultural, multirracial, cuajada de historia y naturaleza, que para llevarse la contraria a sí mismo, mientras afirmaba que “no se vive de recuerdos, sino de porvenir”, recordaba que las cosas ganan valor cuando se pierden y por ello, denunciaba que arrasamos las selvas verdaderas mientras lo que hace falta es “más humanidad y ciencia”.

En definitiva, historia, cultura, naturaleza, humanidad y ciencia; conversación, diálogo e intercambio. Y con todo ello, riqueza frente a tres enemigos, también muy humanos, que la sabiduría de Séneca nos exhortaba a evitar: el odio, la envidia y el desprecio que, en el fondo, no son más que miedo ante la singularidad del otro, de todos los otros.

Fundación por la Justicia, que dentro de muy poco celebrará su 30 Aniversario, enfoca su día a día, su año a año, con Misión y Valores muy claros: la inclusión, la defensa de la diversidad y del derecho y la justicia en todos los ámbitos humanos. Humans Fest, el festival de cine que es la enseña de la fundación, aborda en esta edición los conflictos armados y la cultura de paz. Que buena síntesis: frente al conflicto que aniquila con armas, la cultura nos habla para hacer que, con el diálogo, las palabras asciendan con el viento.