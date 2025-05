La dana contra todos, la solidaridad a favor de todos

Voluntarios migrantes, durante la dana. / Áxel Álvarez

Ser migrante, sin autorización administrativa para residir ni trabajar, es como llevar puesta una capa de invisibilidad; para la Administración no existes. Esta es la realidad de miles de personas en nuestro país que se ven atrapadas en un “limbo administrativo” que los deja en la sombra. Pero estas personas cuidan a nuestros mayores, nos sirven en los bares o cosechan nuestros alimentos. Y cuando sucede una catástrofe como la del 29 de octubre en Valencia, se quedan fuera del sistema de protección porque no cuentan; son las grandes olvidadas de la respuesta institucional.

La acción voluntaria sí es consciente de ello porque saben que, entre los afectados que se quedaron sin casa y sin recursos, hay personas cuyas voces son más silenciosas. Porque ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a las ayudas para reconstruir sus vidas y recuperarse de la tragedia que arrasó parte de la provincia de Valencia. Entre el acervo de iniciativas solidarias que se siguen dando, también están las de la Fundación Novaterra, que trata de apoyar a las personas más desfavorecidas a través de la defensa del empleo, de la formación e inserción laboral. Novaterra, y su proyecto ANDA, está comprometida con la reconstrucción de los municipios, de las familias y de las personas individuales, tejiendo la solidaridad concreta e implicando a instituciones, ayuntamientos, asociaciones vecinales, comunidades educativas y otras entidades, además de las personas afectadas, incluyendo también a aquellas que siguen “en el limbo” administrativo.

El 14 de febrero empezó un proceso de regularización, por motivos excepcionales, para la obtención de la residencia y permiso de trabajo por un año de esos damnificados que no figuraban en ningún listado. Pero gran parte tampoco podrán acogerse, pues el requisito fundamental para la obtención de la deseada autorización es que deben estar empadronados antes del 4 de noviembre de 2024 en alguno de los municipios afectados por la riada. Esta condición sigue siendo inalcanzable para quienes, a pesar de que sufrieron el mismo miedo y riesgos que sus vecinos, no estaban empadronadas en sus domicilios. Y no por voluntad propia sino por la negativa de sus arrendadores, que no les permitieron empadronarse en las casas que habitan y en las que pagan el alquiler.

Corregir eso es laborioso. Se debería de obtener flexibilizando los medios de prueba de una estancia efectiva más allá de la constancia formal en el padrón municipal. Las ONGs de solidaridad así lo están demandando. Nosotras y nosotros no podemos dejar de agradecerles esa solidaridad menos “noticiable” pero más efectiva. El día 20 de mayo entrará en vigor el nuevo reglamento de extranjería que reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia previa para las personas que vengan a buscarse un futuro en este país, si no disponen del deseado visado de trabajo que, en la mayoría de ocasiones, es imposible de obtener. Podrían haber aprovechado esa reforma del reglamento para facilitar la regularización como se hizo en otras ocasiones de cambio normativo. Y eliminando el retroceso en materia de asilo que es lo más negativo del nuevo reglamento.

Es una lástima que haya que esperar que se produzcan catástrofes para que la Administración reaccione y reconozca la inmigración irregular que vive en nuestro país, trabajando en condiciones muy precarias. Son ciudadanas y ciudadanos titulares de los mismos derechos y a los que para poder ayudar solo hay que reconocer que están, para que puedan ejercerlos. Toda solidaridad es bienvenida. Tenemos muchos ejemplos entre nosotras y nosotros, que se muestran en los momentos extraordinarios y en el día a día. Pero hace falta más solidaridad 'política', permítaseme la expresión, para cambiar los instrumentos institucionales, que tanto condicionan las actitudes y las prácticas.