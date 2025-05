El desvarío del «guan point»

Actuación de Melody en Eurovisión. / Europa Press

Se ve a Franco apuntar a la presa, aunque la comitiva ya tiene las piezas preparadas en un matorral. Después comenta: «Ahí fuera nunca nos han querido, ministro» y, al señalar Fraga que eran 15 millones de turistas los que habían venido, el caudillo replica: «Sol y playa sí les gusta, pero luego magnifican algaradas de tres universitarios trasnochados. Mire, lo hablaba con Carmen. Ella es aficionada al festival ese... sí, el de Eurovisión. ¿Cuántos años llevamos yendo? Y no ganamos ni con Raphael», ante lo que el titular de Información y Turismo se atreve a exponer: «Es que son muchos países con muchos gustos». «Pues eso es lo que yo digo. Si nos quisieran ganaríamos alguna vez, ¿verdad, Sáez», a lo que el mariscal de campo agrega: «Seguro que el ministro lo arregla». Así arranca 'La canción', serie cortita y pegadiza -también actúan los grises- sobre las vicisitudes que atraviesan los encargados de plasmar la orden con el 'La, la, la' para complacer a doña Carmen. Eso sí, Massiel se negó a que el marido de esta le impusiera la Cruz de Isabel la Católica, más Serrat que los había dejado tirados por el catalán. Al menos un mes después aquello del Mayo del 68 fue en París.

España solo ha alcanzado el entorchado en el certamen bajo el régimen del 39 y el portavoz nacional de Vox calificó el mismo lunes de «muy mala idea» politizarlo. Dí que sí, pero frena que igual no llegas al próximo. Diseccionando Europa, Muñoz Molina escribe que «igual que nos toca defender lo ganado tenemos que denunciar lo injusto, lo indecente, lo que desmiente los propios ideales europeos»... y, ya de paso, que por esa cita transfigurada de la canción en el planteamiento y resolución no campe a sus anchas alguien como Netanyahu. En su exposición, el escritor de Úbeda parte del complejo colectivo de inferioridad cuando más allá de los Pirineos nos miraban por encima del hombro. Pero no podemos quejarnos. Hoy nos codeamos con cualquier país gracias a que hacia el final lo único que ató bien atado el baranda fue Eurovisión.