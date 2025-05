Normativa y realidad social, ritmos diferentes, acentuado en tiempos DANA

Los operadores jurídicos de cualquier ámbito somos conscientes de que la normativa, en muchas ocasiones, no se ajusta a las necesidades que demanda la sociedad. Ésta siempre llega tarde, y más en los tiempos de inmediatez que vivimos y con la inteligencia artificial presente.

Hoy, transcurridos más de seis meses de la DANA que tristemente afectó a muchos municipios valencianos, hay numerosas instalaciones públicas afectadas en las que no se atisba actuación alguna. Ello, para la mayoría de la sociedad, no es entendible. En este sentido, debemos romper una lanza a favor de Alcaldías y funcionarios locales, y no a las exigencias normativas.

Cómo el público lector puede imaginar, la cantidad de infraestructuras afectadas era algo que ningún Ayuntamiento preveía, y, por ende, no se dispone de fondos suficientes para acometer las reparaciones. Las necesidades económicas han venido a colmarse a través de subvenciones tanto del Estado como de la Generalitat Valenciana principalmente, en algunos casos desconociendo el criterio empleado para la asignación de fondos, cuantías superiores a necesidades de municipios levemente afectados o para instalaciones sitas en su término que no son de su titularidad municipal.

La gestión de los fondos recibidos es una cuestión municipal bajo el paraguas de la normativa vigente y las exigencias de las normas reguladoras de dichas subvenciones, y con el mismo personal con el que contaba con anterioridad a la DANA. ¿Y si parte de esos fondos fueran para contratación de personal cualificado? No ha de olvidarse que la gestión ordinaria continúa, e incluso incrementan sus funciones, como la colaboración con otras Administraciones Públicas para que la ciudadanía gestione ayudas de las mismas.

Y, atendiendo a la literalidad de la norma, en caso de no ejecutar los fondos recibidos, éstos deben devolverse incrementados con los intereses correspondientes y ello deviene en una presión adicional en su gestión. Si bien es cierto, la normativa ha articulado la posibilidad de realizar encargos a TRAGSA, a mi juicio carente de algún extremo jurídico en la fiscalización, para ejecutar obras, ¿y si ello se hubiese hecho directamente y los Ayuntamientos autorizan al Estado a ejecutar obras en sus propiedades? Quizás nos hubiéramos ahorrado burocracia y alguna que otra discusión jurídica.

Corresponde a los funcionarios locales, especialmente a los Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional (FHCN), cúspide administrativa en las entidades locales, la supervisión de verificar las exigencias legales, estén o no de acuerdo con la norma. Como se ha visto en esta catástrofe, nos encomendamos a la sociedad civil, y en el caso de los FHCN a su organización colegial, COSITAL Valencia, y la infinidad de voluntarios y voluntarias de otros territorios para facilitar la tarea.

La contratación pública se rige por los principios de libertad de acceso a las licitaciones, libre competencia, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y asegurar, el control del gasto mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

A nadie le cabe duda de que la situación acontecida requiere de actuaciones de emergencia como así se ha hecho para hacer frente a necesidades prioritarias. El público lector debe conocer que esa excepcionalidad implica una ausencia de control a priori de los principios antes enumerados, pero sí está sujeto a control a posteriori, que pueden acarrear posibles responsabilidades a órganos políticos y funcionariado, como ha ocurrido con la COVID-19 y ahora leemos. ¿Como sociedad estamos dispuestos a apartar los principios de la contratación a cambio de instalaciones operativas rápidamente? ¿Queremos que se gaste dinero público eficientemente? Ambas cuestiones son incompatibles.