Augusto Pinochet, tras el golpe de Estado en Chile. / Levante-EMV

Leo extasiado Calle Londres 38. La briosa prosa de Philippe Sands recupera con un aluvión de testimonios la detención en Londres en 1998 del dictador chileno Augusto Pinochet, el amigo de nuestro Franco, y destapa las conexiones del régimen militar con los supervivientes del nazismo refugiados en Hispanoamérica.

«Conozco al cabrón que está detrás de esto, es ese comunista de Garcés, Juan Garcés». Son las palabras de Pinochet cuando es detenido en una clínica de Londres en 1998. Lo cuenta la intérprete que asistió a la policía británica. Joan Garcés (Juan en su vida madrileña) es uno de los nombres que atraviesan las páginas del libro de Sands.

Garcés (Llíria, 1944) es un abogado valenciano más o menos conocido, pero nada reconocido. Fue un joven asesor de Salvador Allende y es uno de los supervivientes del asalto militar al Palacio de la Moneda en 1973. Vivió para contarlo. Vivió porque Allende quiso que alguien relatara al mundo aquella historia tan romántica (y por tanto triste) de un mandatario socialista elegido en las urnas y derrocado a sangre y fuego.

Garcés lidera desde 1996 un equipo de abogados que lucha contra la impunidad de la represión en Argentina y Chile. Su primer gran logro fue la detención de Pinochet y su intento de extradición a España con Baltasar Garzón en el papel de juez estrella, categoría que desde entonces se ha convertido en actor importante de la democracia española, como se observa ahora en procedimientos penales de corte opuesta.

Los 504 días de detención domiciliaria de Pinochet son la pequeña victoria de los perdedores. Un triunfo con un carácter simbólico («queríamos hacerle a Pinochet lo que no fuimos capaces de hacerle a Franco», dice el abogado en la novela de no ficción) y un mensaje para el futuro. Es una pequeña lección de optimismo en tiempos crudos, como los actuales. Estos días pienso en Garcés cuando veo la crueldad del genocidio en Gaza. Estoy convencido de que Netanyahu tendrá un Joan Garcés esperando en el futuro. Estoy seguro de que vivirá con miedo en el cuerpo cuando deje el gobierno, con la incertidumbre siempre de que pueda sucederle lo que al viejo dictador chileno: un ignominioso final.

Joan Garcés (derecha), en una exposición de Guillermo Muñoz (al lado) en Alicante. / Isabel Ramón

Es difícil de explicar por qué Joan Garcés no ha tenido un mayor reconocimiento en la Comunitat Valenciana. Es reacio al protagonismo, siempre ha preferido la sombra, pero ha recibido distinciones en Suecia, Chile o Francia, y no en España.

El libro de Sands me conecta con La llamada, otra historia sin ficción a partir de la vida de una superviviente de otro escenario del horror, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires. Leila Guerriero mete el dedo en la vida después del horror, cuando sobrevivir incluso puede ser un estigma, la marca de una posible traición.

El libro de Sands me conecta también con mis primeros días en esto del periodismo, con el caso del cura Antoni Llidó y las conversaciones con su hermana Pepa, cuando tomaba cuerpo la lucha por su memoria y su dignidad. Por Calle Londres 38 transita el oficial nazi que dio forma a la Colonia Dignidad, uno de los centros de represión de la dictadura chilena. Llidó, el cura de Xàbia, es el único sacerdote desaparecido del régimen de Pinochet. Su hermana consiguió, tras una larga y muchas veces desesperante batalla judicial, la condena de cuatro militares retirados. No se sabe qué fue del cadáver de Llidó tras pasar por algunos centros de tortura, pero algunos testimonios aseguran que su último lugar fue esa colonia de origen nazi. Dignidad.

El libro muestra que el horror no está tan lejos. Las matanzas en el Cono Sur con la complicidad de Estados Unidos se han producido cuando mi generación ya vivía.

Vivir en un lugar digno es pasar los días con miedos irreales, como el mío. Vivir en un lugar indigno es pasar los días y las noches con la amenaza de que el horror te toque a ti

El miedo no está tan lejos. Vivir es aprender a llevar el pánico en el bolsillo. Últimamente me atraviesa una ráfaga de pavor en la autovía. Pienso que alguna puerta del coche se va a abrir y los que van conmigo saldrán disparados. En el último viaje paré para comprobar el portón trasero, convencido de que se iba a abrir. Vivir en un lugar digno es pasar los días con miedos irreales, como el mío. Vivir en un lugar indigno es pasar los días y las noches con la amenaza de que el horror te toque a ti. Lo vimos en España y luego en el resto del viejo continente, con el pueblo judío sometido a un holocausto grabado en las conciencias de Europa. Lo hemos visto en Argentina, Chile y otros países de Hispanoamérica, también en Cuba y Nicaragua. Lo hemos visto en Vietnam y Camboya, en Ruanda. El siglo XX es una enumeración del terror, a pesar de ser también el siglo de los mayores logros de convivencia y prosperidad. El horror lo vemos desde hace mucho en Palestina. Tantos años que nos hemos habituado a no ver. También a no sentir. Ahora la barbarie se ha desnudado, como si ya no temiera descubrir sus intenciones, como si se supiera protegida por un nuevo tiempo de conquistas del autoritarismo. Pero todo esto también pasará y algún Joan Garcés estará esperando en la esquina de un año de estos. Ya verán.