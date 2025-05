El ecuador de Carlos Mazón

Carlos Mazón comparece en las Corts para explicar la gestión de la dana. / M.A. Montesinos

Esta semana se cumplen dos años de la victoria de Carlos Mazón en las autonómicas de 2023, que representó un cambio político en la Generalitat y en muchos ayuntamientos. El rápido pacto alcanzado por el PP con Vox para la investidura de Mazón y la ruptura, doce meses después, marcó el primer aniversario. Sin embargo, la gestión de la gran riada domina desde el pasado 29 de octubre este ecuador de legislatura, con la incógnita de saber si el president permanecerá cuatro años al frente del Consell, con el consiguiente deterioro institucional.

Mazón reaccionó un día después a la reunión de Pedro Sánchez con las víctimas de la dana con el ofrecimiento de una cita todavía sin fecha y con el compromiso de que el PPCV les dará voz en la comisión de investigación de las Corts. En cualquier caso, la iniciativa de los presidentes del Gobierno y del Consell llegó con siete meses de retraso y después de que les hubiera recibido Ursula von der Leyen en Bruselas. A la vista de la reacción de los representantes de las tres asociaciones que asistieron, Sánchez suscribió ocho compromisos a ejecutar con presteza para la dignificación de las víctimas, para reforzar la seguridad con nuevos protocolos y obras hidráulicas y para tratar de resolver los problemas que todavía trastornan el día a día de quienes viven en la zona arrasada. Le toca ahora al president escucharlos, atender sus peticiones y reconfortarles anímicamente.

La ausencia de relación entre el Consell y las víctimas de la dana es una anomalía, pero también que Sánchez visitara València sin estar acompañado por ningún miembro del gobierno valenciano. Lo deseable, se podría decir que lo normal, hubiera sido que en el encuentro hubieran participado los dos presidentes y que se celebrará en el Palau de la Generalitat. Eso habría transmitido una imagen de colaboración entre las dos administraciones que, quieran o no, deben trabajar conjuntamente para la reconstrucción de las comarcas arrasadas. Pero Mazón y Sánchez, que estaban a tan solo 550 metros uno de otro, no se hablan desde la dana. Un hecho que inspira intranquilidad sobre la intensidad y el grado de confianza con que están colaborando para la reconstrucción y para establecer las medidas necesarias que impidan en el futuro otro desastre similar. La desconexión entre los máximos responsables de las dos administraciones es un reflejo más de una estridente polarización política, cuando debería haber sido, incluso en este enrarecido contexto, una excepción. La actitud de Mazón, tratando de esquivar sus responsabilidades y atribuyéndoselas en exclusiva al Ejecutivo estatal, dificulta aún más una correcta relación institucional, pero tampoco lo facilita la insistencia del Gobierno en querer excluir de cualquier escrutinio la actuación de la Administración central y sus organismos dependientes. Aun siendo conocidas las malas relaciones entre el Gobierno y la oposición, eso no deberían alterar su obligada cooperación. Menos aun cuando se trata de resolver problemas urgentes de la ciudadanía.

Los tres periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana -Información, Levante-EMV y Mediterráneo-, publican a partir de este miércoles, coincidiendo con el ecuador de la legislatura, una extensa encuesta sobre la situación política y la gestión de la dana, con la valoración de las instituciones y personas responsables de sus consecuencias, así como el conocimiento y valoración de líderes políticos, intención de voto ante unas elecciones autonómicas y estimación de escaños. Testar la opinión de los ciudadanos siempre es un buen ejercicio. Pero escucharlos directamente, más tras una tragedia como la sufrida, es una obligación de las instituciones que hasta aquí se ha estado incumpliendo de forma injustificable. n