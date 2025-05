Mazón y la libertad de expresión en el arte

Mural de Mazón en la UPV.

Ha sido una grata sorpresa la reiterada presencia en los medios de comunicación de la muestra PAM!25 de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, y más en concreto la repercusión de la obra ‘No oblidem’ de Adrián Larok, dispuesta en el vestíbulo de entrada al Centro. Es algo a celebrar, porque se trata de una obra plásticamente muy bien resuelta -en pintura y spray sobre tela-, y porque transmite muy bien lo que quiere comunicar: el deseo de una gran parte de la sociedad valenciana de que se depuren responsabilidades políticas por la negligente actuación del Gobierno de la Generalitat, y de Mazón como su principal responsable.

La obra ha generado airadas reacciones políticas de altos cargos del Gobierno autonómico, entre las que podemos destacar las declaraciones de la vicepresidenta Susana Camarero, que no parece saber mucho sobre arte contemporáneo y su importante función como lenguaje de expresión social. En contra de lo que dice Camarero, la obra «No oblidem» no genera odio, transmite de una forma simbólicamente rotunda la voluntad de reclamar justicia de mucha gente, y no solo de un espectro político determinado. Lo hace, como siempre lo ha hecho el arte, desde el deseo de permanencia en el espacio y quizás en el tiempo, a través del buen hacer creativo; todo ello es lo que lo distingue de una pancarta o un panfleto, que también tienen su lugar y su cometido en otros contextos.

La citada pintura se situaría en una relevante línea, en el contexto del arte contemporáneo, que podemos calificar como arte reivindicativo: el que denuncia, muestra realidades sociales injustas y se convierte en voz e imagen del sentir de muchos. Una forma de creatividad de gran importancia en la historia de nuestra Transición y democracia, de la que han participado reconocidos artistas valencianos como Juan Genovés; por cierto, Medalla de San Carlos 2019 por su trayectoria artística vinculada a la crítica del absolutismo político y a la defensa de la libertad de expresión.

Pero la derecha política no siempre ha entendido que la libertad de expresión es una piedra angular de la democracia -justo lo opuesto a la censura-, la que permite a una obra de arte contribuir a mantener la memoria y el deseo colectivo de justicia. No es el arte el que crispa a la sociedad, Sra. Camarero, sino el no asumir las responsabilidades políticas que le corresponderían al President de la Generalitat, ante el dolor de las víctimas. Eso es lo que nos recuerda el 29 de cada mes las concentraciones y manifestaciones del pueblo valenciano, que todavía no se ha hecho justicia, y por eso la sociedad valenciana sigue crispada.