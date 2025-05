La política y la teoría

Los representantes de las asociaciones de víctimas de la dana, en la Delegación del Gobierno. / Rober Solsona / E. Press

Para dedicarse a la política no hace falta haber estudiado la teoría, ni tan siquiera conocerla; pero hay algunos principios básicos que conviene discernir mínimamente en una democracia, como lo de saber las cuatro reglas. Viendo la última sesión de control celebrada en las Corts me sorprendieron las palabras del president cuando dijo que ellos y él se habían reunido con todas las víctimas -de la riada- que habían solicitado reunirse con ellos y con él. Entonces entendí el motivo del retraso en producirse dicha reunión: la responsabilidad de la iniciativa no correspondía a los representantes públicos sino a las víctimas, según el president de la Generalitat.

De su intervención se deduce una idea que espanta: la de poner a las víctimas de la tragedia al mismo nivel que cualquier otro colectivo o asociación que pretende reunirse con una autoridad para tratar temas de interés y debe pedirlo. Como si en este caso, no hubiese sobradas razones para haber tomado la iniciativa desde la esfera pública hace mucho tiempo. Como si la administración autonómica, que tenía los medios y las competencias para haber evitado -o paliado, al menos- las consecuencias más trágicas, no tuviera ninguna responsabilidad moral con ellas.

El dilema es perverso porque la misma razón que “obliga” es la que “evita”: esquivar a las víctimas parece el elemento clave para que el relato de la reconstrucción ocupe la agenda política sin interferencias; que, unido a la traslación de culpa hacia otras administraciones sirve para dibujar el camino de la exculpación.

Les ha llamado y finalmente se reunirán; como también comparecerán en la comisión de investigación en las Corts. La pena es que ha hecho falta un sinfín de críticas y reivindicaciones para que lo uno y lo otro se produzca. No era tan difícil. Son casi cincuenta años los que tiene nuestra democracia y, probablemente, toda la amalgama política que se ha venido configurando desde el Consell para evitar asumir la responsabilidad, acabe ocupando un espacio en los capítulos más oscuros de este tiempo. Se pueden cometer errores, desde luego, pero esto es de otro nivel. Como si no supieran las cuatro reglas de la política.