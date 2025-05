Ara més que mai la cultura front a la barbàrie

Manifestació en València contra Mazón per la dana / Efe

Des que Walter Benjamin, un dels grans pensadors del segle XX, va analitzar en les seues obres el paper del progrés, la barbàrie i la cultura, han corregut rius de tinta sobre aquesta dialèctica necessària entre la cultura i la barbàrie.

Des d’Intersindical Valenciana, una organització sindical de caràcter laboral i a la vegada amb un fort compromís sociopolític, volem apel·lar al fet que el món de la cultura valenciana (i en valencià) continue prenent posició en aquest debat en un moment històric com l'actual on el nostre territori, la nostra ciutadania, els nostres artistes, principalment, han estat afectats per una catàstrofe com la dana del 29 d'octubre que no sols es va emportar per davant llibreries, conservatoris o centres culturals sinó que va arrosegar per davant la dignitat d'un poble que, sis mesos després del succeït, continua clamant justícia i reparació d’allò ocorregut.

I davant d’aquest fet, el món de la cultura ha de mostrar la seua cara més compromesa i visibilitzar d'una manera explicita la seua indignació.

Hem estat temptats en aquest article de citar una relació de xifres i de fets que mostren a les clares l'afectació que van tenir aquests dies (que continuen tenint) els diferents sectors culturals, des de les arts escèniques fins el món de la música passant pel sector del llibre.

No obstant això, des d'Intersindical Cultura, en aquest cas, volem apel·lar a aquesta tradició combativa que en tots els moments històrics ha tingut el sector cultura quan la barbàrie s'ha instal·lat en el món. Des de la Segona Guerra Mundial a la Guerra de Vietnan a l'estafa de la crisi econòmica del 2008 o a l'actual genocidi en Palestina, centenars de col·lectius arreu del món han alçat la veu per a expressar, sense por, les seues posicions crítiques portant a terme accions concretes on han pogut mostrar els seus desitjos de transformació.

En aquest cas, no és el món, en abstracte, qui ha estat colpejat sinó la nostra gent, el nostre poble, els nostres amics, els nostres veïns, els nostres artistes. No és aquest un motiu suficient i sòlid per a continuar alçant la veu i alhora dur a terme actuacions concretes de caràcter combatiu?

Quatre sindicats i centenars de col·lectius socials de la nostra terra tenen una cita aquest dijous dia 29 de maig en una VAGA GENERAL que no és només laboral sinó social i, és clar, per què no, cultural ja que, com va passar en aquells dies infaustos de la pandèmia del COVID-19, la cultura es va apagar i molts col·lectius van advocar (i advoquem) per encendre-la i perquè la ciutadania no s'oblide de les treballadores i treballadors de la cultura, ara, en aquest moment crucial per al País Valencià, el compromís ha d'anar de la mà d'algunes accions concretes que cada col·lectiu ha de valorar i fer públiques.

Des del nostre Sindicat volem donar un suport exprés al “manifest” que professionals de la cultura han emés d'una manera valenta i coordinada fa unes setmanes on, cite literalment, es defensa que “La cultura no és un luxe. És una eina clau per a construir una societat més crítica, plural, cohesionada i democràtica.”

Una Vaga General és un pas endavant més enllà de les concentracions o manifestacions i que pretén, si més no, ser una manera d’aturar el sistema i expressar-li tant als nostres governants, responsables de la catàstrofe, com a les empreses que les persones treballadores no som mercancia amb la qual traficar o mitjans per a aconseguir uns fins en sí mateixa, sinó que som ciutadans de ple dret, dotats de dignitat, ètica i capacitat de transformar allò que no considerem just.

Des d'Intersindical Valenciana, conscienciats amb aquest valor intangible de la cultura com a forma de lluita contra la barbàrie, animem a tots els col·lectius culturals del nostre territori a sumar-se a aquesta acció col·lectiva, on la finalitat última és retornar la dignitat a un poble ofés i humiliat pels seus governants.

Uneix-te a la VAGA del 29M!