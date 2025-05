L’Estat ens falta al respecte

La consellera d'Hisenda, Ruth Merino, amb la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. / Europa Press

El País Valencià ha rebut des de l’inici de la descentralització administrativa i política –a la fi dels anys 80 del segle XX- un finançament inferior a la mitjana de les Comunitats Autònomes (CA) de règim comú. Els objectius del sistema de finançament autonòmic són el reforç de les prestacions de l'Estat del Benestar, l'increment de l'equitat i la suficiència en el finançament del conjunt de les competències autonòmiques. L’àmbit principal és el finançament dels serveis públics i no la convergència en rendes per càpita.

Però el finançament autonòmic no és l’únic instrument de la relació financera entre l’Estat i les CA. La inversió pública anual de l’Estat i el Fons de Compensació Interterritorial (FCI) son altres partides essencials.

Existeix una relació directa entre la inversió pública i la taxa de creixement de la renda per càpita. La dotació d’infraestructures son molt importants per al creixement econòmic de les CA. Per tant, la inversió pública pot utilitzar-se per a reduir les diferencies de renda entre regions. Malgrat això, la distribució de la inversió pública cal que mantinga un difícil equilibri entre equitat (atenent el pes de la població de cada CA) i eficiència (atenent el pes del PIB de cada CA). El primer prima l’objectiu de la cohesió territorial i el segon la rendibilitat d’ixa inversió pública, major a les CA riques.

El Fons de Compensació Interterritorial (FCI) és un fons públic espanyol que s'utilitza per a corregir desequilibris econòmics entre les diferents regions d'Espanya i garantir el principi de solidaritat. Els recursos del FCI es distribueixen a les CA a finançar inversions que promoguen el desenvolupament de les regions menys afavorides. La seua eficàcia està condicionada per la reduïda dotació pressupostaria, aproximadament 432 milions d’euros anuals. En este fons participen sols les CA amb una renda per càpita inferior a la mitjana espanyola. Totes excepte les CA forals, Aragó, Illes Balears, Catalunya, La Rioja i Madrid.

La inversió pública anual de l’Estat, incloent els seus Organismes Autònoms, Agències Estatals i Altres organismes públics, així com les de la Seguretat Social i Fundacions i Empreses Públiques, s’inclouen als Pressupostos Generals de l’Estat i les xifres apareixen territorialitzades per CA. La seua dotació és molt superior a la del FCI, aproximadament 8.268 milions d’euros anuals de mitjana entre els anys 2025 i 2023, tots dos inclosos.

La importància de la distribució territorial de la inversió pública de l’Estat ha motivat que la majoria d’Estatuts d’Autonomia contemplen criteris al respecte. Així trobem dos models diferents, aquell que determina que la distribució de la inversió s'equipararà a la participació relativa del producte interior brut de la CA en relació amb el producte interior brut de l'Estat, i un altre que fixa que la inversió estatal serà equivalent al pes de la població de la CA sobre el conjunt de l'Estat.

El nostre Estatut d’Autonomia, a l’apartat 4 de l’article 52 també contempla que la Generalitat participarà en les decisions sobre la inversió de l'Estat al País Valencià, que serà equivalent al pes de la població sobre el conjunt de l'Estat, per un període de set anys. Amb esta finalitat, es constituirà una comissió integrada per l'administració estatal, autonòmica i local.

He calculat la distribució territorial de la inversió pública, inclòs el FCI, per CA liquidada, ja que la pressupostada suposa sols una declaració d’intencions. Així la inversió liquidada al País Valencià durant el període 2015 a 2023 sols ha suposat el 62 % de la pressupostada. He contemplat un període suficientment llarg per a que no pogueren distorsionar-se els resultats per aquells projectes que tenen una execució que contempla més d’un any. També perquè els Estatuts d’Autonomia de la majoria de CA determinen un període de set anys als seus criteris de distribució.

Per al període 2015 a 2023, tots dos inclosos, la inversió pública liquidada de l’Estat al País Valencià, inclòs el FCI, suma 1.051 euros per habitant, situant-nos al lloc 13é de les quinze CA de règim comú, i lluny de la mitjana que és de 1.658 euros per habitant. De nou, com passa a la liquidació del sistema de finançament autonòmic la diferencia entre la CA millor tractada i la pitjor és excessiva, un 30 %. D’acord amb l’Estatut d’Autonomia, si considerem sols els darrers set anys i apliquem el percentatge que representa la població valenciana sobre el total de la inversió pública, sense el FCI, el dèficit d’inversió arriba a la xifra de 2.438 milions d’euros.

Al meu poble a esta situació se li anomena faltar-nos al respecte

Si fem la comparació en termes de percentatge sobre el PIB, la inversió de l’Estat al País Valencià arriba al 3,81 %, quan el nostre pes relatiu sobre el conjunt de l’Estat és del 9,31 %, el nostre lloc es manté al 13é i la mitjana se situa en el 5,23 %.

És a dir, ni en termes d’equitat (distribució de la inversió atenent el pes de la població de cada CA) ni en termes d’eficiència (atenen el pes del PIB de cada CA) arribem a la mitjana de les CA. Ací tenim una de les causes perquè la renda per habitant de les valencianes i valencians haja passat del 95 % de la mitjana espanyola al principi del segle XXI al 87 % de l’actualitat.

Al meu poble a esta situació se li anomena faltar-nos al respecte, és a dir, l’Estat tracta al País Valencià sense la consideració que ens mereixem, tant pel que fa al finançament dels serveis bàsics d’educació, sanitat i ensenyament, com a les inversions que realitza a casa nostra.