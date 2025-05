Elogio del verso libre

Pleno del Ayuntamiento de Torrent, con Alonso del Real en primer término. / Miguel Angel Montesinos

Se suele decir que la democracia es un proyecto inacabado. Ahí su tragedia y su virtud. En ella siempre anida un sentimiento de imperfección y de debilidad porque es el sistema político que se basa en la participación de la ciudadanía en el gobierno y en la organización de la sociedad según criterios de justicia, igualdad y libertad; valores capaces de mejorar, aquí su virtud, y de transformar la realidad. Uno de los elementos indispensables de la vida democrática son los partidos políticos. Hoy asistimos estupefactos a una degradación de la política que está produciendo una desafección que va a ser difícil de afrontar. Ábalos, Koldo, Aldama, El hermanísimo, Jéssica, Miss Asturias, el aforamiento exprés de Gallardo, Begoña Gómez, el novio de Ayuso, la UCO, los jueces, Leire Díez contra los subversivos de la Guardia Civil, prostíbulos, Alvise, el apagón… y Mazón y Sánchez sin dar ni una sola explicación de sus numerosas y variopintas responsabilidades, incluso penales, a las que se van a ver, sin poder chafar la calle porque son insultados y abucheados. Comprueben sus argumentos, calcados: son víctimas de una cacería, o bien de la izquierda catalanista o de la eterna ultraderecha. Así les va.

Sin embargo, en las democracias aparece, cuanto menos se espera, el fenómeno de los versos sueltos de los partidos que se atreven a decir: “Hasta aquí, basta, mis principios sí que son importantes, y dejo el partido por coherencia y porque, simplemente, tengo un trabajo al que dedicarme”. Recientemente hemos conocido el caso del exedil de Vox en el consistorio de Torrent, Guillermo Alonso del Real. Sus declaraciones no tienen desperdicio y deberían analizarse en todas las facultades de coherencia política. Lo que llama la atención es que su aterrizaje en el partido fue casual. No nació en una sede política, no mamó ninguna sigla. Era un simple votante y le propusieron entrar en política. Y lo hace con una misión y un objetico claro: “Me están pidiendo cosas [desde Madrid] con las que no me siento cómodo, y mientras tanto, como portavoz y responsable de mis áreas, ya he asumido muchos compromisos con vecinos, asociaciones, entidades… Así que decidí pasarme al grupo de no adscritos, para tener un poco más de libertad”.

Una de las lacras de nuestra democracia es la partitocracia. En otras palabras, los tentáculos partidistas están en todas las instituciones habidas y por haber. Los colocados que, muchos de ellos, como diría la dita valenciana, "No saber fer la O en un canut", colonizan la mayoría de los espacios públicos. Sólo así se lleva a cabo el dogma de la disciplina de partido. Si el partido te ofrece cargos, empleos, trabajos que por ti mismo no podrías alcanzar, vas a votar siempre lo que diga el partido. Lealtad, ante todo. Pero, de vez en cuando, aparecen los versos sueltos, que piensan por sí mismos, que tienen argumentos propios, que son capaces de mirar a los ojos, de frente a los que detentan el poder. Del Real es un ejemplo de ello. Una muestra: “Todo lo que crea que puede ser bueno para Torrent, lo apoyaré, venga de donde venga. Y lo que no me parezca bien, no lo apoyaré, venga de donde venga”. Que sus señorías tomen nota. Elogio del verso libre.