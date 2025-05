Huelga general, 29 de mayo: ¡Mazón dimisión!

“La primera huelga general de la historia realizada únicamente en el País Valencià”. CGT (Confederación General del Trabajo), CNT (Confederación Nacional del Trabajo), COS (Coordinadora Obrera Sindical) e Intersindical Valenciana (IV) unidas contra la barbarie de “sillones” actualmente rectores del País Valencià. Fue el veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro –hace más de medio año- cuando se ejecutó la mortífera sentencia de no alertar a la población de la Dana y, desde tan oscura fecha, doscientas veintiocho víctimas mortales deambulan como Santa Compaña espoleando a una agonizante Generalitat Valenciana. ¿Qué tipología de hampa requiere de cadáveres para su Monopoly partidista?

Beatriu Cardona i Prats portavoz de Intersindical Valenciana confiesa sin tapujos que el gran interés que primó en la Dana estuvo muy lejos del de salvar vidas. “Una gestión criminal, negacionista del cambio climático y que pone por delante de los intereses de la clase trabajadora, de nuestras vidas y de nuestra salud, al capital”. ¿Necropolítica plenamente asentada en España?

“¡Son nuestros muertos y sus asesinatos!”.

“Ahora es más necesaria que nunca la unidad sindical y social”. El Manifiesto Unitario de los sindicatos convocantes interpela puntos como: “Responsabilidades penales para los culpables de las muertes de trabajadores y trabajadoras el día de la Dana en accidentes laborales, desde el presidente de la Generalitat hasta los empresarios que no garantizaron la seguridad de las personas que trabajaban para ellos”. “Reconocimiento de incapacidad permanente absoluta con prestación vitalicia para las personas trabajadoras que la pidan y que hayan perdido a un familiar por la Dana”. “Que las personas afectadas por el ERTE de la Dana cobren el cien por cien del sueldo” “Que se reviertan las privatizaciones, se refuercen los servicios públicos y se mejoren las condiciones laborales del personal del sector público”. “Creación de un permiso retribuido sin límite de días para situaciones de alerta meteorológica y o riesgo de inundaciones”.

“¡Llamamos a toda la sociedad, en especial a la clase trabajadora, y al resto de sindicatos, a secundar la huelga general convocada para el veintinueve de mayo!”. La totalidad de trabajadores y trabajadoras, incluido el funcionariado, tiene derecho a huelga. “No se puede sancionar por el hecho de ejercer nuestro derecho a huelga” y nos es precisa afiliación a cualquier sindicato, informa CGT.

“La inmensa mayoría de los ciudadanos somos lo que trabajamos, más aún, somos porque trabajamos” apunta el bilbotar Imanol Zubero autor del ensayo “Repensar el empleo, repensar la vida”.

“Estamos exigiendo la dimisión de Mazón”, declara Rut Moyano víctima de la Dana y partícipe en los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (en el CLER de Benetusser). “Un programa electoral de la extrema derecha, un gobierno negacionista del cambio climático, un gobierno que quiere desmantelar los servicios públicos, un gobierno racista, un gobierno homófobo, un gobierno que quiere acabar con nuestra lengua y nuestra cultura” es lo que padece al País Valencià. Hay que transmitir que “todos y todas estamos implicados” y evitar que “los de siempre, como siempre, puedan sacar un beneficio económico de la tragedia de los demás”. Porque esto “interpela a toda la sociedad valenciana”.

“¡Mazón parásito!”.

“¡La presión no puede parar! Nos estamos jugando la vida”, exclama Moyano.

Treinta y un mil cuatrocientos trabajadores y trabajadoras están en ERTE tras la Dana. ¿Cuántos y cuántas perdieron su trabajo para siempre? ¿Cuántos y cuántas sin ayudas? “La huelga debe llegar también a esa València B, sumergida y precaria” declara Toni Valero del Comité Local del Parque Alcosa. “La alerta tres institucional nunca se activó”.

“Encerrados y traumatizados” a la clase trabajadora refugiada en grandes superficies comerciales “les prohibieron mirar los móviles y comunicarse con los familiares”, apunta COS. ¿Políticas neoliberales vulnerando todo derecho?

Ana Mar Bueno de la CNT apunta que “la solidaritat es va organitzar amb els voluntaris i ara nosaltres volem fer el mateix amb la ràbia amb aquesta protesta”. “Los fallecimientos in itinere durante la catástrofe” hay que resaltarlos, puntualiza Antonio Ruíz asesor jurídico del sindicato.

Errico Malatesta refutaría epistolarmente a Merlino: “Acostumbrar al pueblo a delegar en otros la conquista y la defensa de sus derechos, es el modo más seguro de dejar vía libre al arbitrio de los gobernantes”. Para eso, para defender los derechos de cientos de miles de personas que trataron de salvar su vida y la de otras personas, el País Valencià sigue robustamente unido. Dependientas recluidas durante días, peluqueras enlodadas, farmaceúticas ahogándose, transportistas atrapados, comerciantes inertes bajo el barro, sanitarias y asistentas tratando de salvar a personas mayores en las residencias, jardineros trepando a techados. Hipotermia, oscuridad, terror. “Muchas personas arriesgaron su vida para rescatar a otras”, afirma Óscar Llago de la CLER de Massanasa.

“¡Mazón criminal!”

Exige COS “responsabilidades penales para todo el Consell, así como las empresas que pusieron en riesgo las vidas e integridad de sus trabajadoras e indemnizaciones a las trabajadoras obligadas a ir a trabajar el veintinueve de octubre o durante alguno de los días posteriores” con latente riesgo. ¿Se penalizará el incumplimiento empresarial de la ley de prevención y protección de riesgos laborales? “¡La clase trabajadora valenciana se detiene para derribarlos!”.

“No puede gobernar quien ha llevado a la muerte a doscientas veintiocho personas, denunciamos las políticas del PP y Vox que están atacando derechos fundamentales, especialmente en vivienda”, condena José Luis Gómez de PAH València (Plataforma de Afectados por la Hipoteca).

El País Valencià no se rinde, ni lo hará, por muchos años que pasen y trampas legales que aparezcan.

Raymond Aron, sociólogo y politólogo francés maduraría que “criados o presidentes, todos perciben igualmente un salario” por lo cual han de rendir cuentas a quien les paga. “El pueblo valenciano tiene claro quién es el máximo responsable” señalan desde Intersindical.

“¡Mazón dimisión!”.

¿Acaso un atajo de incompetentes manifiestos de probado sadismo puede estar capacitado para cualquier clase de reconstrucción favorable? “No queremos una reconstrucción que pasa por la destrucción de l´horta”. Benjamin Franklin, uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos recomendaría: “Recuerda que el tiempo es dinero”, y dinero es lo que subyace bajo el epígrafe de “la reconstrucción” con eximente de fiscalización por la excepcionalidad. ¿La hora feliz para inmobiliarias y fondos “buitre”? ¿Cómo costear informes arquitectónicos y demás gastos tras haberlo perdido todo?

“La Federación de Trabajadores de la Administración Pública de CGT ha sido la que ha llevado a los tribunales de Catarroja a los irresponsables políticos exigiendo condena judicial”.

“¡Mazón a prisión!”.

En la Sección Sindical EMT-CGT -Sindicato de Transportes Comunicaciones y Mar- secundan la huelga el cincuenta por ciento de la plantilla de la que trescientos profesionales fueron afectados por la Dana. Gregorio Rabadán presidente del Comité de Empresa, exclama que esta es “¡la huelga de la solidaridad y la dignidad!”.

COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones). Iai@flautas València, ASJUBI 40 (Jubilación Anticipada Sin Penalizar) aplauden la huelga y más de doscientas entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a los CLER y las Asociaciones de Víctimas de la Dana, se unen para pasar a la historia.

“¡Mazón criminal!”.

¿A qué espera la patronal para decirle a Mazón que su presencia al frente de la Generalitat es contraproducente para los negocios?

Movimientos sociales han requerido a los sindicatos ponerse al frente “para echar al presidente de la Generalitat”, y “esto no tiene nada que ver con las siglas esto tiene que ver con una gestión que produjo doscientos veintiocho muertos, miles de damnificados y trabajadores y trabajadoras que no volverán a trabajar”, manifiesta el secretario general de la Federación Local de València de la CGT Juan Miguel Font. “¡Tenemos que ser esa correa de trasmisión en nuestras empresas!” y “¡desde los barrios!”. Las delegadas de la CGT de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado piden “justicia para las víctimas”.

¿Volverá a producirse el “apagón informativo de los medios de comunicación masivos”?

La Huelga General es la mayor herramienta que tiene la clase obrera. Se han lanzado “amenazas directas” de “quitarles las actuales subvenciones de 2,5 millones de euros” a los sindicatos mayoritarios si la aprobaban pero el Comité de Empresa de EMT València, “por mayoría, aprobó secundar los paros, con la abstención de CCOO el voto en contra de UGT”. Una frase bíblica recogida en Mateo 6:21 especifica. “Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón”.

Assemblea Feminista València: “Contra el capitalismo del desastre, contra el patriarcado”. CGT Ayuntamiento de Buñol-Sección Sindical-: “Moltes raons per a la vaga”. Ateneo Libertario Al Margen “Fem fora a Mazón”. PCPE (Partits Comunista dels Pobles d´Espanya) y JCPE (Juventut Comunista dels Pobles d´Espanya): “Participem activament en aquesta jornada per totes les persones que van pedre la vida o ho van pedre tot. Que nostra movilització servisca per a exigir una reconstrucció pensada per al poble i el medi ambient, i no per a enriquir a la patronal ni els especuladors”. PCPV (Partir Comunista del País Valencià). Esquerra Revolucionària: “Llamamos al conjunto de la clase obrera y la juventud valenciana a paralizar los centros de trabajo y estudio”. Sindicat d´Estudiants: “Ni olvido ni perdón. Mazón fuera y a prisión”; su portavoz Sergi Dasí precisa que estuvieron “en la zona cero desde el primer día”.

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano Universitat Politécnica de València, “ha presentado al rector un escrito solicitando la suspensión de la actividad académica el próximo veintinueve de mayo con motivo de la huelga general”.

Rosa Álvarez presidenta y portavoz de la Asociación de Víctimas Mortales por la Dana dijo refiriéndose a Mazón: “Lo que nosotros pedimos es que deje el cargo y se ponga a disposición judicial”.

“¡València ni olvida, ni perdona!”.

Publio Ovidio Nasón poeta romano, siglos atrás, sentenciaría: “La gota de agua no horada la piedra por su fuerza sino por su constancia”.