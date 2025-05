La mirada de la innocència

Ninos palestinos desplazados en busca de agua. / Europa Press

Un xiquet sempre et fica en el teu lloc. Un xiquet o una xiqueta. No et cal conéixer-los, ni buscar-los, ni tan sols vore’ls en persona. Ells no sabran mai de tu, ni tu tornaràs a saber d’ells, però poden canviar-te la vida, o almenys fer que rebes una sacsada que t’expulse per un segon de la teua comoditat, i, si és possible, reflexiones. I no és necessari que a eixa xiqueta o a eixe xiquet te’ls trobes en un moment de crisi, i per descomptat tampoc que et parlen: tenen ulls, i et traspassen malgrat la distància física i temporal. Eixos ulls no t’interpel·len, però sí.

Segurament la teua vida seguirà pels camins traçats d’una monotonia que algú consideraria burgesa, quan la realitat és que no vius al dia, sinó a un mes, amb allò que et permeta endeutar-te la targeta de crèdit. Ara bé, malgrat eixe encadenament als bancs (a la usura), i en comparació a eixos xiquets i a eixes xiquetes, dels quals et separa el perímetre de protecció de qualsevol pantalla, no és que tu sigues burgés, és que estàs en la llista Forbes de multimilionaris.

La incomoditat respecte d’eixos xiquets naix d’un desfasament intolerable. És una manca de justícia en carn viva, i l’amor no pot superar-la ni pal·liar-la. Els ulls d’una xiqueta que acabarà prostituint-se en un camp de refugiats liberians en Ghana; la vista perduda d’una altra xiqueta morint lentament d’inanició en els braços de son pare en Gaza; la mirada d’un xiquet malalt en Filipines, tristíssim, amb una bossa de papes com a regal… Un xiquet o una xiqueta sempre et fiquen en el teu lloc. Incomoditat, he dit, i impotència. No només desapareixen les paraules: eres conscient que qualsevol acció per la teua part és inútil, i fins i tot impossible. I això et tranquil·litza egoistament, i dolorosament contribuïx a ficar-te també en el teu lloc, puix l’orgull, la vanitat, la supèrbia… on queden?

Visions d’esta classe, envoltades per un flux d’imàtgens contínues que passa davant de nosaltres com un entreteniment fugaç, ja ni la percebem, acostumats al dolor i a la violència dels altres amb els altres. No som indiferents, hem creat un cobertor gros, i ens protegix, o més aïna ens isola. El món és un lloc de supervivència, enverinat pel miratge d’Occident, i nosaltres resistim amb les nostres misèries quotidianes, exuberants i pereosos, tothora covards.

Com a mida del nostre benestar, de la nostra correcció, hi ha una regla d’aplicació senzilla: amb independència de l’antiguitat del seu fonament, és el títol d’un llibre, ja de fa un parell de dècades, de Juan Biosca González, i caldria fer-lo visible en totes les tanques destinades hui al verí de la publicitat. És fàcil i visual la informació, i ve a dir que el primer pas en un canvi és la mala consciència. Este és el títol: Posees lo ajeno cuando posees lo superfluo. Punt.