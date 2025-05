Día de los patrimonios

Patricio Alwyn / Levante-EMV

Aquí, en Chile, hay una institución interesante que se realiza el último fin de semana de mayo. Se trata de la fiesta de los Patrimonios. Es como un día de los museos generalizado, pues se abren no solo estos, sino todas las instituciones públicas y privadas. Desde el palacio de la Moneda hasta la última fundación acoge a los compatriotas que deseen conocer por dentro los lugares de relevancia del país, desde las universidades a los palacios antiguos o los teatros.

También se abren las casas de los presidentes de la República. Por supuesto la de Allende era muy visitada, aunque en esta ocasión permaneció cerrada por un desafortunado asunto. Así que este año hemos visitado la del presidente Aylwin, una casa burguesa en el barrio de Providencia. Allí estaban en la puerta los hijos del presidente saludando a un buen flujo de visitantes, con una sencillez protocolaria envidiable, sin ningún tipo de pretensiones ni de formalidad, sencillamente abriendo la casa de sus padres al paisanaje.

Esa sencillez, en la presencia y en las maneras, no era impostada. Era la propia de un día de fiesta en el que chilenos y chilenas son recibidos con toda confianza en una casa que no tiene nada que ocultar. No es que sus hijos sean personas irrelevantes. Sin ir más lejos, su hija Mariana fue ministra de Educación con Lagos, y su hijo Francisco es un alto ejecutivo del mundo corporativo. Pero su forma de dirigirse a los visitantes, que en modo alguno conocen, es la de una completa familiaridad y sencillez.

La primera impresión que uno tiene en la visita es entrar en una casa de clase media. Es una sensación gratificante, en modo alguno ambivalente. Las dos casas familiares, antecedidas por un jardín estilo inglés, con cristaleras abiertas a lo verde, seguro que abundan en las urbanizaciones de muchas partes. El despacho es la biblioteca de un jurista pionero que escribió una tesis sobre esa institución tan chilena como es el juez arbitral, profesión que ejerció y tesis que todavía se estudia en las universidades. Sin duda, habrá muchos semejantes a lo largo de este infinito país. Todo produce la idea de que este ciudadano volvió a su condición después de los años del cargo presidencial.

Quien vivió allí no parecía formar parte de una oligarquía financiera, ni de un empresariado enriquecido. Ese fue Piñera que, para deshacer imágenes estereotipadas, rompió la vieja tradición chilena de presidentes profesionales. Boric es el regreso a la vieja tradición. Por lo general, los presidentes no viven en La Moneda ni en palacio alguno. Es increíble que sigan haciéndolo y que la Moneda esté en medio de la ciudad. El “Estallido” social de octubre de 2019 no ha roto esta práctica que hoy sería impensable en España. Y cabe preguntarse si el Estallido habría sido tan duro si un presidente hubiera tenido un poco de sensibilidad con este país humilde y sufrido.

Aylwin fue el primer presidente de un país que había sido dramáticamente oprimido por la dictadura de Pinochet. Aylwin no colaboró con Allende para sacar al país de la situación en la que se hundió aquel triste año de 1973. Hay una foto de los dos, entre los recuerdos, que produce la imagen de una dura tensión en unos rostros que no encuentran el camino de mirarse a los ojos. Pero con independencia de aquella actuación, no cabe duda de que en el ejercicio del cargo Aylwin fue un presidente valiente, que emprendió la tarea de coser el país. Impresiona su discurso presidencial en un Estadio Nacional abarrotado de ciudadanos, donde unos años antes Pinochet encerrara a tantos militantes comunistas -¿quién no recuerda la última foto de Víctor Jara en sus gradas?- y por cuyo césped caminaban ese día los familiares de los desaparecidos.

No fue un momento fácil. Tras desfilar los familiares con las fotos y nombres de sus víctimas en pancartas, comenzó el discurso presidencial. Aylwin es aplaudido mientras celebra el reconocimiento de las víctimas, pero llega el instante en que declara que Chile debe reconciliarse entre sí y también con su ejército. Entonces atruenan los abucheos, pero él se sobrepone hasta acallarlos, recordando que el pueblo chileno no podía vivir odiando a su ejército. Fue un momento delicado, porque Pinochet era jefe de las Fuerzas Armadas y seguiría siéndolo cuando Aylwin dejara el cargo. “Lo que son las cosas, general. Yo que fui elegido tengo que marcharme, y usted se queda”, parece que le dijo en su despedida.

Tiempos duros, ambivalentes, desde luego. Pero al final lo que más reconforta es esa foto en la que el presidente recibe los volúmenes, en su misma casa depositados, del Memorial de la Verdad, el punto de partida de la fundación del Museo de la Memoria, que ha documentado, catalogado y preservado el recuerdo de todas las víctimas de la dictadura, los lugares del terror y de la tortura y las actuaciones de cada uno de los victimarios; ese museo en el que están las banderas de todos los países que disponen de memoriales de dictaduras y donde avergüenza que España no tenga todavía la suya.

Lo que nos llevamos de esta visita es el contraste de lo que muestran las fotografías y la casa que las albergan. Aylwin devolvió a Chile a las democracias del mundo y todos los líderes más relevantes de aquel tiempo se fotografiaron con él. Eso impresiona, ciertamente. Pero están allí, en Providencia, en una casa de clase media, como la de buena parte de la ciudadanía.