Enceneu la llum

María José Catalá levanta la vara de mando del Ayuntamiento de València en presencia del alcalde saliente, Joan Ribó. / Levante-EMV

Potser saps qui soc o et sona el meu nom. És normal. Has crescut amb mi, o jo amb tu. Si tens ara vint anys, quan jo vaig arribar a alcalde de València en 2015, en tenies deu. Anaves a escola, et preocupaves pels deures i per si hi hauria berenar quan tornares a casa. En aquell moment, molta gent va decidir que era hora de canviar les coses, i jo vaig tindre l’honor de representar eixe canvi.

Ara, en 2025, potser t’estàs preguntant si val la pena implicar-se, si realment es pot canviar res. Potser estàs estudiant o buscant feina, o intentant pagar un lloguer que t’obliga a compartir pis amb quatre o cinc persones més. Potser et preocupa el futur, però també t’enfada vore com la ciutat es desfigura per la turistificació, com torna la corrupció que pensàvem superada, com s’ofeguen les esperances de moltes i molts.

I t’entenc. Però deixa’m dir-te una cosa que he après amb els anys: el futur no està escrit. El futur el fem cada dia amb les nostres decisions. I la política, malgrat tot, continua sent l’instrument més potent que tenim per transformar la realitat.

Quan vaig arribar a l’alcaldia tenia quasi 70 anys. Ho dic sovint, però és que és veritat: vaig arribar-hi perquè milers de joves van creure que es podia i van eixir a votar. I es va poder. Junts vam obrir les portes d’un Ajuntament que havien estat tancades durant 24 anys. Vam posar fi a la impunitat, vam sanejar els comptes, vam fer una ciutat més verda, més justa i més humana. Sense estridències, sense corrupteles, escoltant i treballant.

Tot això ho vam fer perquè molta gent va decidir alçar-se del sofà, organitzar-se, fer campanya, anar a votar, i després, continuar exigint.

Ara vivim temps difícils. Sembla com si la foscor escampara per tot arreu. A València governa de nou la dreta, ara amb l’extrema dreta. Han paralitzat projectes importants, han arraconat la cultura, han tornat les llistes d’espera als serveis socials, i han posat les institucions al servei dels seus interessos i no dels teus. I això no és culpa teua. Però sí que et toca a tu decidir què fas amb esta situació.

Per això t’escric este article. Per dir-te, amb tota l’estima del món, que no et conformes. Que no acceptes que la política no va amb tu. Perquè va amb tu més del que penses. La política decideix si tindràs casa o no, si hi haurà transport públic, si et podràs emancipar o hauràs de continuar depenent de la família. Decideix si podrem frenar el canvi climàtic o si et tocarà viure amb temperatures extremes i ciutats sense ombra.

No et demane que t’afilies a cap partit. No cal. Et demane que mires el teu voltant, que escoltes a la teua gent, que et preguntes quin món vols i que actues en conseqüència. Que no deixes la decisió en mans dels de sempre. Perquè si no decideixes tu, ho faran altres per tu. I potser no tindran ni el teu interès ni el teu futur al cap.

Encara que ara no ho semble, hi ha motius per a l’esperança. Conec la nostra València, la camine, la pedalege. Veig cada dia joves que es mobilitzen per la justícia climàtica, per la igualtat, per una cultura lliure i compartida. Veig iniciatives als barris, cooperatives, moviments socials, gent que no es resigna. I això és una llum enmig de la foscor.

Una llum que cal cuidar. Que cal protegir. Però sobretot, que cal encendre.

Jo ja he fet una part del camí, però vos toca a vosaltres obrir-ne de nous. Amb valentia, amb creativitat, amb coratge

Este article porta un títol senzill: Enceneu la llum. Perquè la llum no torna sola. La llum només torna si algú pren la decisió d’encendre-la. I hui, eixe algú pots ser tu.

Et parle des de la serenitat dels anys, però també des d’una confiança plena en les noves generacions i des d’una estima profunda per este racó del món anomenat València. Jo ja he fet una part del camí, però vos toca a vosaltres obrir-ne de nous. Amb valentia, amb creativitat, amb coratge. València és una ciutat preciosa, però el seu futur dependrà de si les persones que l’habiten decideixen estimar-la i lluitar per ella.

Perquè al final, no hi ha res impossible si vos ho proposeu i treballeu per aconseguir-ho. I no tingueu por pels temps obscurs que ens ha tocat viure, tot passarà. La vida m’ha ensenyat que és a les nits més fosques quan més brillants llueixen les estrelles.