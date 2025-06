Vivimos una etapa clave en la historia de Europa. Una etapa que exige pasar del discurso a la acción en materia de sostenibilidad, economía circular y cumplimiento ambiental. En este contexto de transformación normativa y productiva, a menudo olvidamos una lección esencial: Europa no se construye solo en Bruselas, Estrasburgo o Berlín. Europa también se construye desde Alfafar y desde cualquier rincón en el que una empresa, una cooperativa o una administración apueste con decisión por un modelo económico más circular, más justo y más resiliente.

Porque la transición ecológica no es una opción. Es una exigencia ética, social y legal. Y, como tal, requiere herramientas colectivas que ayuden a las empresas a adaptarse de forma eficaz. No podemos dejar que las pequeñas y medianas industrias valencianas del sector agroalimentario o químico, que son la columna vertebral del tejido económico de la Comunitat Valenciana, queden descolgadas de este proceso. Por eso existen los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP). Por eso trabajamos cada día para hacerles más accesible ese camino hacia la circularidad.

Como empresa valenciana especializada en la gestión sostenible de residuos industriales y agrícolas, trabajamos desde hace más de 25 años en esta dirección. Hoy, esa labor da un paso más allá de nuestras fronteras, con la creación en Portugal del primer SCRAP industrial liderado por una firma extranjera, desde Alfafar. El nuevo sistema, creado bajo la denominación de Associação Portuguesa para a Valorização de Embalagens (APOVE), permitirá que otras empresas valencianas y multinacionales con presencia en aquel país puedan cumplir con la exigente legislación europea en materia de envases y residuos. Un avance regulatorio que, desde enero de 2025, obliga a que todos los envases, también los industriales sean recogidos, reciclados y valorizados por sistemas autorizados y eficientes.

La Comunitat Valenciana, exportadora de innovación ambiental

Se trata de un hito para el conjunto del tejido empresarial valenciano. Porque APOVE no es simplemente un proyecto técnico o logístico; es la demostración tangible de que las soluciones desarrolladas en nuestro territorio tienen capacidad de liderazgo y proyección internacional. La Comunitat Valenciana no solo es exportadora de frutas, cerámica o turismo: también exporta innovación ambiental, gobernanza colectiva y compromiso con los objetivos europeos. Este paso adelante no se improvisa, es fruto del trabajo codo con codo con organizaciones agrarias, asociaciones empresariales, cooperativas y multinacionales que entienden que cumplir con la ley ambiental no es una carga, sino una oportunidad de mejora continua.

Además, este tipo de proyectos son un espejo del potencial circular que tiene nuestra economía. La solvencia técnica, la capacidad de anticiparse a los cambios normativos, y el compromiso con el entorno son rasgos distintivos de muchas empresas valencianas, y deben ser también ejes centrales de nuestra política industrial y económica en los próximos años.

Portugal es hoy un nuevo paso en esa hoja de ruta. Un paso que hemos dado con humildad, pero también con convicción. Porque cuando una empresa valenciana lidera desde fuera la implementación de un sistema nacional de reciclaje industrial, no solo ofrece soluciones a un país vecino; contribuye a construir una Europa más cohesionada, más sostenible y solidaria. Demuestra, a la vez, que el cambio no viene solo de arriba abajo, sino también de abajo arriba: desde los pueblos, desde los polígonos industriales, desde las cooperativas agrícolas, desde las buenas ideas nacidas en tierra propia.

Desde Alfafar, desde nuestra sede en l’Horta Sud, seguiremos impulsando soluciones que sirvan no solo a nuestra tierra, sino también al conjunto del espacio europeo. Y lo haremos convencidos de que los grandes cambios empiezan siempre en lo local. Que Europa se construye también desde aquí. Desde quienes, con vocación de servicio y mirada larga, entienden que la sostenibilidad no es un destino, sino una manera de avanzar.